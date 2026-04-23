La Flama de la Llengua fa via (5)
El Correllengua enllaça Tarragona i Tortosa en una jornada de país coincidint amb Sant Jordi

Demà la Flama continuarà el seu recorregut cap al País Valencià. Inscripcions als trams

23/04/2026 Llengua

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cinquena jornada del Correllengua Agermanat ha recorregut el tram de Tarragona a Tortosa, passant per la Universitat Rovira i Virgili, Cambrils, l’Ametlla de Mar, Amposta i Alcanar. Una etapa que consolida el fil que cus el país de nord a sud, amb l’objectiu de reforçar els llaços entre territoris i reivindicar, una vegada més, la unitat i l’ús social de la llengua catalana. Des de les Terres de l’Ebre, la Flama continua avançant.

A Tortosa, capital del Baix Ebre, la rebuda ha anat a càrrec de diverses entitats esportives de la ciutat, com el Club d’Atletisme de les Terres de l’Ebre, el Club de Bàsquet Cantaires i el Club de Futbol Tortosa Ebre, acompanyades de la Colla de Diables i Tambors Lo Golafre. A la plaça del Carrilet s’ha fet la lectura del manifest de Sant Jordi per la Llengua, punt de partida d’una manifestació que ha recorregut els carrers fins a la plaça de l’Ajuntament.

La marxa ha estat animada per una cercavila de la Banda i l’Escola Municipal de Música de Tortosa i per l’actuació del grup infantil de percussió de Lo Golafre, en una mostra de cultura popular viva i compromesa.

El Correllengua no s’atura: continua avançant poble a poble, fent de la llengua una eina de cohesió, de lluita i de futur.

