El Correllengua enllaça Tarragona i Tortosa en una jornada de país coincidint amb Sant Jordi

Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, la cinquena jornada del Correllengua Agermanat ha recorregut el tram de Tarragona a Tortosa, passant per la Universitat Rovira i Virgili, Cambrils, l’Ametlla de Mar, Amposta i Alcanar. Una etapa que consolida el fil que cus el país de nord a sud, amb l’objectiu de reforçar els llaços entre territoris i reivindicar, una vegada més, la unitat i l’ús social de la llengua catalana. Des de les Terres de l’Ebre, la Flama continua avançant.
A Tortosa, capital del Baix Ebre, la rebuda ha anat a càrrec de diverses entitats esportives de la ciutat, com el Club d’Atletisme de les Terres de l’Ebre, el Club de Bàsquet Cantaires i el Club de Futbol Tortosa Ebre, acompanyades de la Colla de Diables i Tambors Lo Golafre. A la plaça del Carrilet s’ha fet la lectura del manifest de Sant Jordi per la Llengua, punt de partida d’una manifestació que ha recorregut els carrers fins a la plaça de l’Ajuntament.
La marxa ha estat animada per una cercavila de la Banda i l’Escola Municipal de Música de Tortosa i per l’actuació del grup infantil de percussió de Lo Golafre, en una mostra de cultura popular viva i compromesa.
El Correllengua no s’atura: continua avançant poble a poble, fent de la llengua una eina de cohesió, de lluita i de futur.
Un dia HISTÒRIC — Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 23, 2026
La Flama ja ha sortit de la URV i avança cap a Cambrils, per acabar a Tortosa, amb la mani de @StJordixLlengua— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 23, 2026
Atenció, valencians, terra a la vista, terra a la vista!!!— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 23, 2026
La Flama és a la plaça d'Espanya de Tortosa en forma de mani amb @StJordixLlengua.— Correllengua Agermanat (@Correllengua_) April 23, 2026
Avui #Tortosa i les #TerresdelEbre serem les protagonistes del País amb el @Correllengua_ i @StJordixLlengua!!!
A les 19:30h a la Plaça del Carrilet, amb tota la festa i també amb tot el compromís amb la llengua catalana!
