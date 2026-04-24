Barcelona autoritza una parada de la policia espanyola i la denega a la CUP

La formació independentista denuncia un “greuge” i qüestiona el model de ciutat del govern de Collboni

24/04/2026 Territori
La CUP de Barcelona va denunciar públicament a les xarxes que l’Ajuntament li havia denegat la instal·lació d’una parada a la Rambla de Catalunya durant la diada de Sant Jordi, en l’espai reservat a partits polítics, mentre que sí que ha autoritzat la presència d’un estand de la policia nacional espanyola.

En una piulada, la formació va qualificar la decisió d’“inadmissible” i va interpel·lar directament l’alcalde, Jaume Collboni: “Quin model de ciutat és aquest? No teniu vergonya!”. Aquest és el primer any que l’Ajuntament autoritza la presència d’un estand de la policia nacional espanyola per Sant Jordi. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha defensat la decisió com “un pas més en la normalització” del cos policial, que ha qualificat d’“imprescindible per a la seguretat pública i la preservació de la llibertat”. “La policia també és cultura”, ha afirmat.

La polèmica ha obert debat sobre la gestió de l’espai públic durant Sant Jordi i sobre els criteris del consistori a l’hora d’autoritzar la presència d’entitats i organitzacions en una de les diades més emblemàtiques del país.

