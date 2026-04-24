Barcelona autoritza una parada de la policia espanyola i la denega a la CUP

En una piulada, la formació va qualificar la decisió d’“inadmissible” i va interpel·lar directament l’alcalde, Jaume Collboni: “Quin model de ciutat és aquest? No teniu vergonya!”. Aquest és el primer any que l’Ajuntament autoritza la presència d’un estand de la policia nacional espanyola per Sant Jordi. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha defensat la decisió com “un pas més en la normalització” del cos policial, que ha qualificat d’“imprescindible per a la seguretat pública i la preservació de la llibertat”. “La policia també és cultura”, ha afirmat.
La polèmica ha obert debat sobre la gestió de l’espai públic durant Sant Jordi i sobre els criteris del consistori a l’hora d’autoritzar la presència d’entitats i organitzacions en una de les diades més emblemàtiques del país.
És inadmissible que l’Ajuntament @bcn_ajuntament permeti una parada de Sant Jordi a la policia espanyola a Rambla Catalunya mentre la nega a la CUP.— CUP Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) April 23, 2026
Mentre l’Ajuntament posa facilitats a uns i en nega a d’altres, nosaltres hi serem igualment: ens trobareu a les parades dels barris de la ciutat, compartint llibres, roses i lluita! 📚🌹🐉📢— CUP Barcelona ♀ (@CUPBarcelona) April 23, 2026
