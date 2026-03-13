Les veïnes de Mallorca 243 inicien una campanya contra lespeculació coincidint amb la Marató de Barcelona

Aquest diumenge 15 de març a les 9 del matí, coincidint amb el pas de la Marató de Barcelona per davant del bloc del carrer Mallorca 243, a l’Eixample de Barcelona, les veïnes de la finca donaran el tret de sortida a una nova campanya de lluita contra l’especulació immobiliària. Ho faran desplegant una pancarta de 12 metres de llarg des del mateix edifici per denunciar les pràctiques especulatives que, segons expliquen, amenacen la continuïtat de les llogateres al bloc.
Situat entre la rambla de Catalunya i el carrer Balmes, Mallorca 243 és un dels pocs edificis sencers de llogateres que encara es conserven en aquesta zona de l’Eixample, considerada una de les àrees amb més pressió especulativa del centre de la ciutat. El juliol de 2024, la finca va ser objecte d’una operació de compra i revenda impulsada per la gestora patrimonial Palau y Manfredi amb la participació d’altres societats inversores. Des del primer moment, segons denuncien les veïnes, algunes llogateres van rebre l’avís que els seus contractes no serien renovats.
L’edifici, format per 11 habitatges i dos locals, tenia un valor aproximat de 6,3 milions d’euros en el moment de la compra, segons la documentació registral. Un any i mig després, i sense que s’hi hagi fet cap rehabilitació, la finca ha tornat a sortir al mercat per 9 milions d’euros, però amb tres pisos menys que ja haurien estat revenuts. Aquest tipus d’operació es coneix com a flipping immobiliari: comprar edificis —sovint amb llogateres a dins— per revendre’ls ràpidament amb un benefici elevat.
Pressions i primers desplaçaments de veïns
Segons expliquen les residents, la propietat va oferir a algunes veïnes 15.000 euros per abandonar els pisos abans de l’extinció dels contractes, advertint-les que l’edifici seria sotmès a obres importants. Un any i mig després, però, aquestes reformes no s’han materialitzat. Mentrestant, la finca ja ha registrat un desnonament invisible, un desnonament judicial i un veí de 70 anys està a punt de deixar el pis on ha viscut durant dècades.
Actualment, quatre pisos i un àtic es troben buits, mentre que cinc habitatges continuen ocupats per llogateres amb contractes vigents o en pròrroga tàcita.
L’operació immobiliària va començar amb la divisió horitzontal de l’edifici després de la mort del propietari. A partir d’aquí, els habitatges es van repartir entre diverses societats, entre les quals Dorn Vallès SL, Delbosch Inversiones SL i Alianza Online SL. El mateix dia de l’adquisició, dos dels pisos ja van ser revenuts a un altre inversor, Bar Le Cottage Investments.
Segons denuncien les veïnes, aquest model d’operació no és un cas aïllat. La gestora Palau y Manfredi ja ha aplicat la mateixa estratègia en diversos blocs del barri de Gràcia i recentment ha adquirit un edifici al carrer Gaztambide 37 de Madrid amb una operació similar. Precisament, els veïns d’aquest edifici madrileny s’han coordinat amb Mallorca 243 i aquest diumenge també impulsaran accions reivindicatives.
Comprar barat i revendre car
L’edifici presenta diverses deficiències estructurals detectades en inspeccions tècniques i, segons expliquen els residents, no s’hi ha fet cap rehabilitació. Segons la documentació que conserva un veí de renda antiga que va adquirir el seu pis, els fons haurien pagat aproximadament 300.000 euros per cada habitatge. Poc després, els pisos buits es van començar a anunciar en portals immobiliaris amb preus d’entre 690.000 i 720.000 euros, mentre que l’àtic —que es va cremar fa quaranta anys i mai s’ha rehabilitat— s’ofereix per 2,1 milions.
Des de l’adquisició, l’edifici rep visites constants d’inversors procedents de diversos països. Els habitatges també han aparegut anunciats en portals immobiliaris internacionals de luxe com Berkshire Hathaway o Savills. Segons les veïnes, l’objectiu final seria convertir els pisos en habitatges de luxe.
Organització veïnal i reivindicacions
Davant aquesta situació, les llogateres s’han organitzat amb el Sindicat de Llogateres amb l’objectiu de continuar vivint als seus habitatges i aconseguir nous contractes de lloguer. També han enviat un burofax a la propietat reclamant una negociació col·lectiva i han impulsat diversos expedients municipals per irregularitats relacionades amb el manteniment de la finca i la divisió horitzontal.
A més, Mallorca 243 participa en la Taula per a la Defensa del Lloguer a l’Eixample, impulsada conjuntament amb altres blocs afectats per operacions similars, com Papallona, Entença 69 i Tarragona 84-90. Aquesta plataforma manté reunions amb el Districte per abordar possibles infraccions urbanístiques i defensar el dret a l’habitatge.
El Sindicat de Llogateres reclama una legislació més contundent contra les compres especulatives d’edificis sencers. Entre altres mesures, proposa prohibir pràctiques com el flipping immobiliari, garantir la renovació automàtica dels contractes en blocs adquirits per fons d’inversió i assegurar que els habitatges es destinin a viure-hi i no a l’especulació financera.