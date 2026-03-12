Dos anys de regulació dels lloguers: els preus sestabilitzen però creix el lloguer

Coincidint amb aquest aniversari, el Sindicat de Llogateres ha fet pública una anàlisi basada en els registres oficials de contractes d’arrendament per estudiar l’evolució del mercat durant aquest període.
L’estudi examina diversos indicadors —com l’evolució dels preus, el nombre de contractes signats o la composició del mercat— amb l’objectiu d’avaluar els efectes de la regulació i detectar possibles canvis estructurals.
Els preus frenen després d’anys de pujades
Segons les dades analitzades, la regulació ha contribuït a frenar l’escalada dels preus del lloguer. Entre el primer trimestre de 2024 i el tercer trimestre de 2025, els preus han augmentat només un 0,9% acumulat, una xifra molt inferior al 14,9% registrat en el període anterior comparable.
A Barcelona, el principal mercat de lloguer del país, la tendència fins i tot s’ha invertit: el preu mitjà dels nous contractes ha baixat un 3,4% des de l’entrada en vigor de la regulació, trencant amb la dinàmica d’increments continuats dels anys precedents.
El mercat del lloguer continua creixent
L’informe també desmenteix una de les crítiques habituals a la regulació: que la limitació de preus reduiria l’oferta d’habitatges. Segons el Sindicat de Llogateres, el parc de lloguer no s’ha reduït sinó que ha continuat creixent.
En els primers 18 mesos d’aplicació de la regulació s’han signat 165.225 nous contractes i el nombre total d’habitatges en lloguer ha augmentat en 15.676 pisos.
La reducció del nombre de nous contractes, expliquen, no respon a una caiguda de l’oferta sinó a una menor rotació de les llars llogateres, afavorida també per l’allargament legal de la durada dels contractes.
Augment notable del lloguer temporal
Tot i aquests resultats, l’informe alerta d’una tendència preocupant: el fort creixement del lloguer temporal.
A Barcelona, els contractes temporals representaven el 28,1% de les noves altes el tercer trimestre de 2025. El fenomen també s’estén a altres ciutats del país:
-Cerdanyola del Vallès: 24,3%
-Girona: 23,6%
-Vic: 20,2%
-Lleida: 18,2%
Segons el Sindicat de Llogateres, aquest increment respon al fet que aquesta modalitat de contracte no va tenir límits de preu fins al gener de 2026, cosa que hauria incentivat el desviament d’habitatges del lloguer habitual cap al mercat temporal.
Reclamen reformes per reduir realment els preus
Malgrat que la regulació ha aconseguit frenar les pujades, el Sindicat considera que encara és insuficient per abaixar els preus del lloguer.
Per aquest motiu, l’organització proposa diverses mesures per millorar-ne el funcionament:
-Eliminar o limitar les actualitzacions anuals dels contractes vinculades a l’IPC o a l’IRAV, que acumulen increments al llarg dels anys.
-Revisar el disseny de l’índex de referència perquè permeti reduccions reals dels preus.
-Reforçar els mecanismes d’inspecció i sanció per garantir el compliment de la normativa, especialment en el cas del lloguer temporal i el lloguer d’habitacions.
El Sindicat de Llogateres conclou que l’experiència dels darrers dos anys demostra que la regulació pot contenir els preus, però insisteix que el repte principal és aconseguir que els lloguers baixin de manera efectiva.