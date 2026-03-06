Comença el judici de la peça 21 del cas Mercuri a lAudiència de Barcelona

Entre els acusats hi ha l’exsegona tinenta d’alcalde de Sabadell, Montserrat Capdevila, l’empresari Melquíades Garrido, el propietari del concessionari Sitjas Motor, Antoni Sitjas, així com diversos responsables municipals, entre els quals Xavier Izquierdo i Josep Abellán.
Els fets es remunten a l’any 2011, quan una inspecció de la Unitat d’Inspecció Tributària municipal va detectar irregularitats en unes obres d’ampliació realitzades el 2009 al concessionari Sitjas Motor de Sabadell. Segons la investigació, la superfície real ampliada no coincidia amb la declarada, fet que hauria permès evitar el pagament de l’increment corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), valorat en 1.845,68 euros.
Segons l’acusació, l’empresari Melquíades Garrido hauria impulsat una trama amb diferents persones implicades per facilitar que l’empresa eludís aquest pagament a les arques municipals.
La fiscalia sol·licita penes que arriben fins als 3 anys de presó i 28.000 euros de multa per a alguns dels acusats, mentre que en el cas de diversos responsables municipals es demanen 1 any i 4 mesos de presó, 4.000 euros de multa i diversos anys d’inhabilitació per a càrrec públic.
La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció exercirà l’acusació popular en el judici i considera que el cas és rellevant perquè posa de manifest com responsables polítics i funcionaris municipals haurien actuat presumptament en contra de l’administració pública per beneficiar interessos privats. El judici és públic i està previst que s’allargui fins al 19 de març.