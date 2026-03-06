Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

Comença el judici de la peça 21 del cas Mercuri a lAudiència de Barcelona

Cas Mercuri
Comença el judici de la peça 21 del cas Mercuri a lAudiència de Barcelona

Aquest dilluns 9 de març arrenca a l’Audiència Provincial de Barcelona el judici de la peça 21 del cas Mercuri, amb diversos exresponsables polítics i funcionaris de l’Ajuntament de Sabadell acusats de presumptes delictes de falsedat documental, tràfic d’influències i prevaricació relacionats amb una trama per evitar el pagament d’impostos municipals.

06/03/2026 Política

Entre els acusats hi ha l’exsegona tinenta d’alcalde de Sabadell, Montserrat Capdevila, l’empresari Melquíades Garrido, el propietari del concessionari Sitjas Motor, Antoni Sitjas, així com diversos responsables municipals, entre els quals Xavier Izquierdo i Josep Abellán.

Els fets es remunten a l’any 2011, quan una inspecció de la Unitat d’Inspecció Tributària municipal va detectar irregularitats en unes obres d’ampliació realitzades el 2009 al concessionari Sitjas Motor de Sabadell. Segons la investigació, la superfície real ampliada no coincidia amb la declarada, fet que hauria permès evitar el pagament de l’increment corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), valorat en 1.845,68 euros.

Segons l’acusació, l’empresari Melquíades Garrido hauria impulsat una trama amb diferents persones implicades per facilitar que l’empresa eludís aquest pagament a les arques municipals.

La fiscalia sol·licita penes que arriben fins als 3 anys de presó i 28.000 euros de multa per a alguns dels acusats, mentre que en el cas de diversos responsables municipals es demanen 1 any i 4 mesos de presó, 4.000 euros de multa i diversos anys d’inhabilitació per a càrrec públic.

La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció exercirà l’acusació popular en el judici i considera que el cas és rellevant perquè posa de manifest com responsables polítics i funcionaris municipals haurien actuat presumptament en contra de l’administració pública per beneficiar interessos privats. El judici és públic i està previst que s’allargui fins al 19 de març.

 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Per saber-ne més
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "Xiuxiuejar" l'enèsim intent de xarxa social catalana que aquest cop podria triomfar
  2. Tenim història, tenim futur (a propòsit de la imminent publicació del llibre sobre el PSAN-PROVISIONAL)
  3. Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró
  4. La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans
  5. 89a concentració a Via Laietana 43 per exigir un centre de memòria i denunciar la repressió
  6. Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català
  7. Policies? Parlem-ne
  8. Junts i la CUP acorden un govern de coalició a Tàrrega i presentaran una moció de censura
  9. Lhome que intentà alliberar Lluís Companys
  10. La por a la democràcia.
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid