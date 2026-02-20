Llibertat.cat
La Plataforma Feminista i LGTBIQ+ del Camp convoca una manifestació unitària el 8M a Tarragona

Sota el lema “Lluita feminista, lluita antiracista”, la marxa sortirà a les 12 h des de la plaça Imperial Tàrraco

20/02/2026 Gènere

La Plataforma Feminista i LGTBIQ+ del Camp (PFC) ha convocat una manifestació unitària a Tarragona aquest diumenge 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores. La mobilització començarà a les 12 h a la plaça Imperial Tàrraco i recorrerà diversos carrers del centre de la ciutat fins arribar a la plaça de la Font.

Sota el lema “Lluita feminista, lluita antiracista”, les convocants fan una crida a omplir els carrers per “plantar cara a l’onada reaccionària que ens vol prendre els drets conquerits i dividir-nos”. Com ja van fer el passat 25 de novembre, situen l’antiracisme com a eix central de la mobilització per respondre, asseguren, als corrents “que intenten tapar amb feminisme discursos d’odi i racisme”.

Les portaveus de la Plataforma denuncien un context marcat per la precarització laboral, les dificultats d’accés a l’habitatge i el debilitament dels serveis públics. “Ens volen dividir mentre cada cop tenim sous menys dignes, ens és més difícil pagar el lloguer i s’ofeguen la sanitat i l’educació públiques”, assenyalen.

Feminisme i antiracisme, una lluita conjunta
La Plataforma defensa que patriarcat i racisme “operen conjuntament per mantenir l’explotació de les dones, especialment en sectors feminitzats i precaritzats”. Per això, insisteixen que la lluita feminista és indestriable de la lluita antiracista i rebutgen els intents d’exclusió dins del moviment.

També alerten del que consideren intents d’instrumentalització institucional del feminisme, i critiquen el “pinkwashing” quan, segons diuen, no s’apliquen polítiques transformadores que acabin amb les desigualtats estructurals. “Ens trobaran sempre organitzades per enderrocar qualsevol sistema d’opressió: patriarcal, colonial i capital”, afirmen.

Reivindicació laboral i crisi de les cures
La convocatòria vol recuperar el caràcter de lluita laboral del 8 de març i posar el focus en la precarietat que continuen patint moltes dones: sostres de vidre, terres enganxosos i sobrecàrrega estructural de les tasques de cures.

En aquest sentit, la Plataforma alerta que l’anomenada “crisi de les cures” sovint es resol amb dobles i triples jornades o amb la transferència d’aquestes tasques a dones migrades, moltes vegades en situació administrativa irregular.

Durant la jornada també es denunciaran els feminicidis, les violències masclistes, els desnonaments i les traves burocràtiques que afecten especialment les dones migrades. “Garantir vides dignes és també garantir el dret al padró, a l’habitatge, els drets laborals i les llibertats sexuals per a totes”, remarquen.

Recorregut i entitats convocants
La manifestació sortirà de la plaça Imperial Tàrraco i continuarà per la Rambla Nova, carrer Sant Francesc, carrer August, carrer Comte de Rius, Rambla Vella i carrer del Portalet fins a la plaça de la Font.

La Plataforma Feminista i LGTBIQ+ del Camp està formada per diversos col·lectius i organitzacions del territori, entre els quals l’Hora Violeta, Cau de Llunes, El Poble Que Volem (Cornudella), Fridas, la Gata Insubmisa, CGT, IAC-USTEC, Intersindical, CUP, H2O, Ateneu Llibertari Alomà, Papallones Liles, Heroïnes Anònimes i Endavant OSAN.

