La Conlloga Muixeranga de Castelló va presentar ahir dimecres al Menador-Espai Cultural, l’XI Trobada de Muixerangues de Castelló, organitzada per la Conlloga Muixeranga de Castelló en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló i la Junta de Festes. La Trobada tindrà lloc el segon dissabte de les Festes de la Magdalena (14 de març), a les 12 h, a l’Av del Lledó (davant la Cambra Agrària). Han presentat l'acte Erika Martí, presidenta de la Conlloga, i Jaume Alcoceba, cap de colla.
En aquesta ocasió les tres colles participants en la XI Trobada de Muixerangues de Castelló seran la Muixeranga de la Marina Alta, la Colla Joves Xiquets de Valls i els amfitrions, la Conlloga Muixeranga de Castelló.
L’onzena edició de la Trobada de Muixerangues de Castelló serà la confirmació, un any més, que s’ha consolidat totalment com un dels actes destacats de la programació de les Festes de la Magdalena i en el calendari muixeranguer, i que tothom espera a la nostra ciutat.
Durant l’acte de presentació de la trobada també s’ha presentat el vídeo i s’ha anunciat la designació com a Conlloguers 2026 de Marc Adam i Maria Josep Gregori (membres de la Nova Muixeranga d'Algemesí) i Toni Alminyana (també membre de la Nova Muixeranga d'Algemesí i de la Jove Muixeranga de València), pel seu suport permanent i constant, des dels seus inicis, al projecte de la Conlloga.
Juntament amb la presentació de la trobada també s’ha presentat el Concurs de Fotografia XI Trobada de Muixerangues de Castelló, que es realitzarà a través d’Instagram.
La Trobada de Muixerangues de Castelló compta amb el suport i col·laboració d’una trentena d’entitats públiques i privades i empreses de Castelló.