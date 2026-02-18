Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Cultura

La Conlloga presenta l'onzena Trobada de muixerangues de Castelló

Cultura popular
La Conlloga presenta l'onzena Trobada de muixerangues de Castelló

Durant la presentació es van anunciar les colles participants i la designació de Marc Adam, Maria Josep Gregori i Toni Alminyana com a Conlloguers 2026.

18/02/2026 Cultura

La Conlloga Muixeranga de Castelló va presentar ahir dimecres al Menador-Espai Cultural, l’XI Trobada de Muixerangues de Castelló, organitzada per la Conlloga Muixeranga de Castelló en col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló i la Junta de Festes. La Trobada tindrà lloc el segon dissabte de les Festes de la Magdalena (14 de març), a les 12 h, a l’Av del Lledó (davant la Cambra Agrària). Han presentat l'acte Erika Martí, presidenta de la Conlloga, i Jaume Alcoceba, cap de colla.

En aquesta ocasió les tres colles participants en la XI Trobada de Muixerangues de Castelló seran la Muixeranga de la Marina Alta, la Colla Joves Xiquets de Valls i els amfitrions, la Conlloga Muixeranga de Castelló.

L’onzena edició de la Trobada de Muixerangues de Castelló serà la confirmació, un any més, que s’ha consolidat totalment com un dels actes destacats de la programació de les Festes de la Magdalena i en el calendari muixeranguer, i que tothom espera a la nostra ciutat.

Durant l’acte de presentació de la trobada també s’ha presentat el vídeo i s’ha anunciat la designació com a Conlloguers 2026 de Marc Adam i Maria Josep Gregori (membres de la Nova Muixeranga d'Algemesí) i Toni Alminyana (també membre de la Nova Muixeranga d'Algemesí i de la Jove Muixeranga de València), pel seu suport permanent i constant, des dels seus inicis, al projecte de la Conlloga.

Juntament amb la presentació de la trobada també s’ha presentat el Concurs de Fotografia XI Trobada de Muixerangues de Castelló, que es realitzarà a través d’Instagram.

La Trobada de Muixerangues de Castelló compta amb el suport i col·laboració d’una trentena d’entitats públiques i privades i empreses de Castelló. 

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "La repressió no serveix per a tothom. Sempre n'hi ha uns quants que encara ens motiva més. I sort que en tenim, que sigui així."
  2. Hi som: organitzar-nos i alçar-nos
  3. Rafa Burgos trenca el silenci: la primera investigació crítica sobre la Caixa arriba a les llibreries
  4. 200 professors darreu del món reclamen la llibertat de Pablo Hasél
  5. Llengua Morta debuta amb un single que reivindica llengua, País i futur
  6. Poble Lliure denuncia el silenci còmplice davant els casos de transfuguisme vinculats a Aliança Catalana
  7. El vídeo dAmb el cor del Correllengua Agermanat supera les 15.000 visualitzacions en menys duna setmana
  8. Concentració davant Via Laietana 43 per reclamar memòria i reparació
  9. "Memòria i compromís: encara hi ha combat" al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona
  10. Protesta contra lús de bases militars per a la formació d'Agents Rurals
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid