Entitats critiquen que Salut vinculi el finançament dels CAP a la durada de les baixes mèdiques

Diverses veus del sector sanitari, entre elles la Marea Blanca de Catalunya, han expressat el seu rebuig a la intenció del Departament de Salut d’incorporar nous indicadors que vinculen part del pressupost dels equips d’atenció primària a la durada de les baixes per patologies osteomusculars i de salut mental.
Segons denuncien, aquesta mesura introdueix “una pressió pressupostària” sobre decisions que haurien de basar-se exclusivament en criteris mèdics. Consideren que la incapacitat temporal és una prestació vinculada a l’estat de salut de la persona treballadora i que no pot quedar condicionada a objectius economicistes.
Els crítics amb la iniciativa alerten que l’aplicació d’aquests indicadors pot generar una controvèrsia ètica entre els professionals sanitaris, que es podrien veure tensionats entre el criteri clínic i els incentius econòmics associats al finançament del centre.
Impacte en les zones més vulnerables
Una de les preocupacions expressades és que la mesura afecti especialment equips d’atenció primària situats en àrees amb pitjors condicions socioeconòmiques. En aquests contextos, apunten, moltes persones ja eviten agafar la baixa mèdica per por a perdre la feina o part del salari, fins i tot quan el criteri facultatiu la considera necessària.
En aquest sentit, sostenen que vincular pressupost i durada de les baixes podria incrementar les desigualtats en salut i perjudicar especialment les classes treballadores.
Les veus crítiques reclamen la retirada d’aquests indicadors i insten el Departament de Salut a garantir que les decisions clíniques es mantinguin al marge de condicionants pressupostaris. Recorden que, en cas de detectar irregularitats en la prescripció de baixes, l’administració ja disposa de mecanismes legals d’inspecció i control.