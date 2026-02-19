Critiquen els forats de la llei contra les compres especulatives

El moviment pel dret a l’habitatge ha criticat els “forats” del pacte entre PSC i Comuns per limitar les compres especulatives i alerten que la proposta no garanteix un fre real a l’especulació immobiliària.
Després de mesos de mobilitzacions, les entitats celebren que s’hagi assumit el principi que “els pisos són per viure-hi i no per especular”, però alerten que el text conegut fins ara no garanteix un fre real a les pràctiques especulatives.
En declaracions d'Enric Aragonès assenyala que la proposta restringeix alguns supòsits sota els quals empreses i grans tenidors poden adquirir habitatges, fet que podria dificultar l’acumulació de pisos en poques mans i assegurar-ne l’ús residencial. Tanmateix, adverteix que el redactat actual deixa fora mecanismes clau.
Entre les principals crítiques hi ha l’absència d’una prohibició explícita del conegut com a flipping immobiliari, és a dir, la compra d’edificis per revendre’ls al cap de poc temps a un preu superior, una pràctica que sovint comporta l’expulsió de llogaters.
També denuncien que el text permetria la compra de pisos solts per part d’arrendadors amb menys de cinc propietats, sempre que es destinin al lloguer en un termini de dotze mesos. Segons els crítics, la limitació hauria de ser clara: només s’hauria de poder adquirir un habitatge per a ús propi.
Pel que fa als blocs de pisos, consideren que no s’estableixen garanties suficients per protegir els llogaters ni per assegurar rebaixes de preu en cas de venda. Reclamen que qualsevol compra d’un edifici amb inquilins comporti l’obligació d’oferir nous contractes amb preus més baixos per evitar desnonaments indirectes.
Un altre punt controvertit és que la proposta deixa en mans dels ajuntaments la decisió d’aplicar o no les limitacions i el control dels incompliments. Segons les entitats, això obligaria a noves planificacions urbanístiques en cadascun dels 271 municipis declarats com a zones de mercat residencial tens. Proposen, en canvi, un pla director urbanístic impulsat des de la Generalitat que permeti aplicar la regulació de manera automàtica a tot el territori afectat.
Finalment, recorden que el pacte anunciat és entre dos partits i que la proposta encara no compta amb majoria al Parlament. “Som a temps d’evitar una nova norma plena de forats”, conclouen, i reclamen una llei “aplicable, sense escletxes i que acabi, d’una vegada per totes, amb l’especulació amb l’habitatge”.