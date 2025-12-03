Rebuig creixent als macroprojectes energètics a l'Empordà: Aquest no és el camí

Més d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dilluns a la tarda davant de la Delegació del Govern a Girona per mostrar el seu rebuig als macroprojectes energètics que es volen implantar a les comarques gironines. La mobilització —que ha aplegat unes 130 persones— ha estat impulsada per 42 ajuntaments i la plataforma Defensem l’Empordanet, que han lliurat a la Generalitat un manifest exigint aturar els projectes en tramitació fins que no s’aprovi el Pla Territorial Sectorial d’Energies Renovables (PLATER) i es pugui planificar “en consens amb el territori”.
Una onada de projectes que encén totes les alarmes
-Els municipis i la ciutadania alerten que els projectes en marxa són numerosos i molt diversos:
-el parc solar de Torrent,
-la planta fotovoltaica PSFV Julia,
-la plataforma eòlica marina Plemcat, a la badia de Roses,
i sobretot el parc eòlic Pla de la Tallada d’Empordà, impulsat per Eòlica Alta Anoia —filial de la multinacional alemanya RWE.
Els coneguts “Molins de la Tallada”, amb aerogeneradors de 200 metres d’altura i afectant vuit municipis, han estat el detonant que ha portat els ajuntaments gironins a unir esforços.
Els consistoris alerten que aquests projectes es volen implantar “sense cap mena de consens” i que el Govern pren decisions “a 130 quilòmetres de distància amb un abisme de sensibilitat territorial”. “No ens importa el color polític; ens importa el territori. Som la veu del territori. Units som més forts. I no defallirem”, recull el manifest.
Pancartes, crits i un missatge clar: “No especulem amb el territori”
Durant la concentració, els manifestants han exhibit cartells amb lemes com:
“Renovables sí, però no així”
“No especulem amb el territori”
“El territori no es ven, no al parc eòlic”
“Especulació energètica no, sostenibilitat sí”
Les consignes també han ressonat amb força:
“Un molí de vent a casa el president!”,
“Nosaltres decidim!”,
“Renovables sí, però no així!”
Josep Molinas, alcalde de Bellcaire d’Empordà, ha llegit el manifest davant la Delegació, seguit d’una signatura simbòlica per part de tots els alcaldes i una fotografia conjunta.
Reunió amb el Govern i decepció municipal
Paral·lelament a la concentració, una delegació d’alcaldes ha mantingut una reunió amb responsables del Govern, l’ICAEN i l’empresa Eòlica Alta Anoia. A la sortida, el balanç ha estat decebedor.
Maria Dolors Guàrdia, alcaldessa de la Tallada d’Empordà, ha explicat que, tot i que el Govern assegura que el futur PLATER “posarà ordre”, també han admès que els projectes que ja estan en tramitació no s’aturaran i quedaran fora de la futura regulació. “L’única via que ens queda és presentar al·legacions i fer pressió al Parlament. Ens recomanen dialogar amb les empreses, però el territori no vol aquests projectes”, ha afirmat.
La veu del territori: salut, economia i patrimoni en risc
Des de Defensem l’Empordanet, Sebastià Villalón ha denunciat que el projecte eòlic de la Tallada:
-“atempta contra la salut”,
-és “econòmicament inviable”,
-suposarà un “gran impacte en el patrimoni”,
i afectarà “una plana agrícola superfèrtil”.
Josep Lluís Gómez, un altre portaveu, ha remarcat que aquests projectes formen part d’un procés especulatiu: “Arriben al territori a la brava, com si fos seu, per fer-hi un ‘pelotazo’. No estem en contra de les renovables, però aquest no és el camí.”
Més de 40 pobles gironins reclamen al Govern aturar els projectes de parcs eòlics i solars en tràmit per buscar consens. Un centenar de persones convocades per Defensem l'Empordanet donen suport als alcaldes i es concentren a Girona.https://t.co/CHO72E4ckR— ACNgirona (@ACNgirona) December 1, 2025