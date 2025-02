Renovables Sí, però així NO!

Ajuntaments i entitats de l'Empordà i el Gironès s'uneixen contra l'eòlica marina

Diverses entitats i 38 municipis de l'Alt Empordà, el Baix Empordà i el Gironès s'han unit aquest dimarts a Sant Joan de Mollet, al Gironès, per mostrar el seu rebuig als projectes d'eòlica marina que es projecten. Tots ells han anunciat que estan treballant de forma coordinada en mobilitzacions a partir del juny i demanen a la ciutadania que hi participi per mostrar als governs català i espanyol el rebuig del territori per aquests projectes. Per altra banda, des dels ajuntaments avisen que han presentat al·legacions al PLEMCAT, però que ja treballen en una nova via jurídica per aturar el projecte quan es resolguin, segons informa Empordà.info Aquests 38 municipis han aprovat mocions en els repesctius ajuntaments en contra de l'eòlica marina.

La majoria de municipis coincideixen en apuntar a les conseqüències que tindrà l'eòlica marina al territori. "Afecta per aire, mar i aigua", assegura l'alcaldessa de l'Armentera. A més, els consistoris comparen la projecció de plantes d'energies renovables actuals amb "l'especulació immobiliària" que hi havia als anys 80 i 90. Per això asseguren que el PLEMCAT és "una trampa" per obrir la porta als macroparcs eòlics que es projecten al territori.

Diversos ajuntaments i entitats ja han presentat al·legacions al projecte. De tota manera, ja preparen de forma "coordinada" el següent pas per aturar el PLEMCAT. Asseguren que una vegada es resolguin les al·legacions s'enceta la "via penal" i pensen anar als jutjats per aconseguir que el projecte experimental no es faci. Aquesta nova via anirà en paral·lel a les mobilitzacions que preparen a partir del mes de juny. De moment, no han avançat més detalls de com seran aquestes mobilitzacions.