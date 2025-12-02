Llibertat.cat
La CUP presenta al·legacions contra el macroparc eòlic i la MAT projectats per abastir Repsol

Energia
La CUP del Camp s’adhereix a les al·legacions del moviment Aturem Els Molins i denuncia un nou episodi del “model energètic depredador” al Baix Camp i Tarragonès.

02/12/2025 Drets i Llibertats

La CUP del Camp ha presentat al·legacions contra el macroparc eòlic projectat per l’empresa TESERA ENERGIA 3 SL i les línies de molt alta tensió associades, que segons la formació tenen com a objectiu principal abastir energèticament Repsol. La CUP considera que es tracta d’un “nou exemple del model energètic depredador que s’està imposant al territori” i una mostra més de la concepció del Camp de Tarragona com una “zona de sacrifici”.

El partit recorda que la comarca fa dècades que acumula infraestructures contaminants, industrials i extractives, i que ara també és objecte d’una pressió creixent per part de macroprojectes de renovables que no aporten cap benefici real a les comunitats locals. En aquest sentit, la CUP anuncia que s’adhereix i dona suport actiu a la campanya de la Plataforma Aturem Els Molins, que ha impulsat una bateria d’al·legacions i mobilitzacions contra el projecte.

Segons la CUP, l’actual desplegament renovable al territori “s’està fent al servei d’interessos privats i especulatius de grans empreses”, que veuen el territori “com una superfície buida a explotar”, i no pas com un espai viu que necessita ser gestionat amb criteris socials, ambientals i de justícia territorial. En aquest cas, recorden que el projecte està orientat a subministrar energia a Repsol, “una de les principals responsables d’emissions contaminants i de la degradació acumulada al Camp”.

La formació destaca diversos punts crítics del projecte:

  • Reprodueix una lògica centralitzada i extractiva pròpia del vell model energètic, disfressat ara de transició verda.

  • Afegeix pressió a un territori ja saturat, convertit en un magatzem d’infraestructures imposades.

  • Ignora la participació del veïnat, de la pagesia i de les entitats, marginant qualsevol governança democràtica del model energètic.

  • Sacrifica paisatge, biodiversitat i activitat agrària mentre els beneficis marxen fora del territori.

La CUP considera que “parlar de transició energètica mentre es condemna el Camp a continuar essent una zona de sacrifici és una contradicció flagrant”. La formació defensa que la transició només serà justa si es fonamenta en la planificació pública, la participació comunitària, els projectes de proximitat i la reducció del consum energètic per davant de l’expansió indiscriminada de macroparcs.

Finalment, fa una crida a la ciutadania, col·lectius i institucions del territori a “plantar cara a aquest model injust” i a sumar-se a les mobilitzacions d’Aturem Els Molins. “El futur energètic ha de ser renovable, però sobretot ha de ser democràtic, descentralitzat i respectuós amb la vida”, conclou la CUP.

