en defensa del territori

Pengen pancartes a l'A-2 en contra de la instal·lació de tres parcs eòlics a la Segarra

Una trentena de veïns de la Segarra han penjat aquest diumenge diverses pancartes a dos ponts que creuen l'A-2 al seu pas per Fonolleres, al municipi de Granyanella (Segarra), i la Panadella, a Montmaneu (Anoia), per mostrar el seu rebuig a la possible instal·lació de tres parcs eòlics a la comarca, als municipis de Talavera i Ribera d'Ondara. Les pancartes, amb els lemes 'La Segarra diu prou' i 'Renovables sí, però no totes aquí', volen denunciar aquests tres projectes que plantegen la instal·lació de 27 molins de vent, 9 per parc, així com de futurs que puguin afectar la comarca. Ferran Capell, membre de l'Associació Salvem la Ribera d'Ondara considera que aquests "macroprojectes" perjudiquen el paisatge i fan "poc atractiu" el territori, segons informa Les Vegueries.cat

L'acció de protesta s'ha fet aquest diumenge després que els processos per instal·lar dos d'aquests tres parcs s'hagin començat a "accelerar", explica Ferran Capell. "Ens deixen en indefensió jurídica perquè no podem posar recursos tant ràpid com es presenten aquests plans i s'han d'analitzar correctament per poder-hi fer front", i lamenta que els costa "bastant trobar complicitats polítiques". De fet, alerta que s'hi finalment s'acaben aprovant, els projectes es podrien començar a construir ja a principis del 2023.

Capell afegeix que la transició energètica cap a fonts renovables s'ha de fer "bé" i ha d'estar "ben distribuïda" i remarca que no pot ser que una comarca de 22.000 habitants "hagi de suportar la producció d'energia d'un municipi de 500.000 habitants. És il·lògic"

Els participants d'aquest diumenge, la majoria veïns de la Segarra però també de l'Anoia, no descarten noves accions de protesta en un futur.