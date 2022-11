emergència climàtica

La Comissió d’Acció Climàtica del Parlament aprova una proposta de resolució de la CUP, referent a l’energia eòlica i el paisatg

S’aprova una proposta de resolució de la CUP a la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament per actualitzar l’informe “Energia Eòlica i paisatge. Orientacions per a una adequada implantació a Catalunya”.

La CUP va presentar a la CAC una proposta de resolució per actualitzar un document elaborat per l’Observatori del Paisatge de Catalunya l’’any 2013, perquè en l’actualitat, Catalunya disposa de nova normativa com la Llei 16/2017 de l’1 d’agost del canvi climàtic, el decret llei 16/2019, el decret llei 24/2021 i modificacions d’aquests decrets sobre renovables aprovats amb la llei d’acompanyament dels pressupostos 2022 i el decret llei 5/2022 de mesures urgents per contribuir a pal·liar els efectes del conflicte bèl·lic d’Ucraïna a Catalunya, i perquè s’incorpori en el document un apartat de l’impacte i orientacions al paisatge de parcs eòlics marins situats a la mar mediterrània. La proposta va ser aprovada amb els vots de la CUP, els Comuns i ERC, l’abstenció de Junts, PSC i C’s.

La CUP compartim les orientacions de l’informe elaborat el 2013, de fet la Llei del Canvi Climàtic de 2017 va incorporar molts dels elements d’aquest document com per exemple: evitar les grans concentracions d’aerogeneradors en determinades àrees, avançant així amb un model descentralitzat, o aprofitar espais en polígons industrials, en grans vies de comunicació per generar l’energia a prop del lloc de consum. Tot i això en cap apartat s’analitza l’eòlica marina, una mancança que ara s’elaborarà.

La CUP aboga per un model d'implantació d’energies renovables al territori que es faci de forma democràtica, distribuïda, de proximitat i territorialment cohesionada. També perquè diferents entitats del territori ja havien fet aquesta demanda d’informe a l’Observatori del paisatge sense obtenir resposta del govern de la Generalitat de Catalunya.

El diputat de la CUP-Guanyem, Dani Cornellà, va recordar a la comissió “el paisatge no és l’únic element que cal valorar, per això també vam portar i escoltar en el seu moment a la comissió les entitats ecologistes i en defensa del territori com l’Albera Lliure de Molins, Preservem l’Anoia o la Plataforma Stop Macro Parc Eòlic Marí o els diferents científics que van posar sobre la taula la necessitat d’aturar projectes sense estudiar l’impacte que poden tenir a la biodiversitat. El diputat va exigir més protecció del territori, participació local i una planificació global davant de la crisi climàtica, la crisi energètica i les “pràctiques mafioses de les elèctriques” i que el Govern es posi al costat del territori, afronti els reptes del canvi climàtic i aposti clarament per un model energètic democràtic i descentralitzat.