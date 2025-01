Diada de Mallorca

Clam popular a les institucions pel retorn de la data històrica i tradicional de la Diada de Mallorca, el 31 de desembre.

Durant la intervenció que ha tengut lloc a la plaça de Sant Jeroni de Palma, Antoni Llabrés, president de l’OCB, ha manifestat que el 31 de desembre “ens recorda la incorporació de Mallorca al món occidental, a la cultura catalana. És un moment fundacional que ens situa com a part activa i creadora d’un llegat lingüístic, literari i cultural que ha perdurat al llarg dels segles. La diada del 31 de desembre no és un dia qualsevol; és el símbol de la nostra singularitat com a poble, un símbol que mereix ser conegut, reconegut i, sobretot, reivindicat”.

Segons Llabrés, “des de l’Obra Cultural Balear reclamam amb determinació que la Festa de l’Estendard rebi el tractament que mereix com a diada oficial de Mallorca. No ens podem permetre que una tradició que aviat complirà vuit segles d’història es dilueixi entre la indiferència i l’oblit. És imprescindible que la nostra societat, començant per les institucions públiques, entengui el valor d’aquesta celebració com a element aglutinador i cohesionador de la nostra identitat col·lectiva”.

“La nostra llengua, la nostra cultura i les nostres arrels no són patrimoni del passat; són el fonament del nostre present i la clau del nostre futur. Per això, reivindicar el 31 de desembre no és només una qüestió simbòlica. És una declaració d’autoestima, un acte de sobirania cultural i una afirmació de la voluntat de mantenir-nos ferms en la defensa del que som”, ha afegit el president de l’OCB.

Segons fons de l’OCB, el 31 de desembre és la data històrica que, des del segle XIII, les institucions mallorquines han commemorat i que representa la voluntat de continuïtat amb la identitat històrica, cultural i lingüística, a la qual ens integràrem fa prop de 800 anys. El 31D és la diada amb la qual s’identifiquen la majoria dels ciutadans, personalitats rellevants i organitzacions de la nostra història passada i present.

Així, amb l’objectiu de celebrar la Diada de Mallorca i de recuperar-ne la data del 31 de desembre, l’OCB ha organitzat la concentració festiva “Guanyem el futur!” juntament amb Joves de Mallorca per la Llengua, que s’ha celebrat un cop acabats els actes institucionals de la Festa de l’Estendard. L’acte s’impulsa arran de la decisió del Consell de Mallorca de canviar la data d’aquesta celebració per interessos polítics, contra la qual l’OCB ja va presentar al·legacions. Contra la decisió del Consell també s’hi manifestaren més de 100 historiadors de les Illes Balears i batles de 25 municipis de Mallorca.

“Guanyem el futur” també ha comptat amb la intervenció de Maria Maians, portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua. Així mateix, hi ha intervingut Clara Fiol, que ha llegit el manifest de la Diada de Mallorca 2024 elaborat per l’OCB i ha cantat “La Balanguera”, l’himne de Mallorca, per finalitzar amb música a càrrec de Natàlia i Carles i vermutada per a tothom. L’acte també ha comptat amb les actuacions dels Gegants de Calvià i els xeremiers de Palma.

La imatge gràfica de la celebració és obra de l’artista felanitxer Andreu Maimó, que té com a univers temàtic la natura del seu entorn. Una obra amb una força expressiva poderosa que celebra la Diada de Mallorca el 31 de desembre. Una diada que no és només un recordatori del que hem estat, sinó una inspiració per a tot el que encara volem i podem ser.