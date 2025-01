Rebutgen la celebració del centenari de la concessió de títol de ciutat atorgada pel rei Alfons XIII

Sota el lema, “Centenari: res a celebrar, molt a reflexionar i reivindicar”, veïns de l'Hospitalet de Llobregat han presentat un manifest a la plaça de l’Ajuntament amb l'objectiu de rebutjar qualsevol acte de commemoració del centenari de L’Hospitalet, ja que el títol de ciutat el va atorgar el rei Alfons XIII en el marc de la dictadura militar de Primo de Rivera.

En el seu manifest expliquen que “fer una celebració festiva d’aquest centenari és ignorar la nostra història i els nostres esforços. Resulta inadmissible, doncs, que el govern municipal hagi començat el centenari amb la realització d’una comparsa durant la cavalcada dels Reis d’Orient, un acte totalment desvirtualitzat del fet històric. De cap manera s’han d’organitzar nous actes d’aquest caire”.

El manifest afegeix que “Ben al contrari, demanem a l’Ajuntament que expliqui a la ciutadania la realitat sobre la concessió del títol de ciutat, feta per un règim dictatorial just després d’escapçar-li la meitat del seu terme municipal, i sobre la seva inutilitat pràctica”.

I afirmen també que demanen a l’Ajuntament que “en comptes d’organitzar actes de celebració, aprofiti aquest centenari per explicar a la població, en especial a la nouvinguda i a les noves generacions, la història de L’Hospitalet de Llobregat, la seva realitat un segle enrere, les aportacions i esforços de la seva ciutadania i les dificultats que va haver de superar per ser on som, tot i que encara lluny d’on volem arribar”.

El col·lectiu està format per diversos partits polítics i entitats com ERC, EUiA, Comuns, CUP, Alternativa Esquerra Jovent Republicà; el sindicat CNT; i entitats com Gent Pel Canvi, Òmnium Cultural, ANC, Associació Foment Esperit Crític (FIC), Espai de Ciutadania L’Hospitalet, Centre d’Estudis L’Hospitalet, Gent de L’Hospitalet, i Associació de Dones Justa Goicoechea.