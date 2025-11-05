La lluita contra lespeculació urbanística que amenaça el jardí històric de Ca lArnús Badalona

El Parc de Can Solei i Ca l’Arnús és un dels espais verds més emblemàtics i estimats de Badalona. És un jardí històric d’origen romàntic, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) i en procés de ser reconegut com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya.
Aquest parc, que és un pulmó verd i un espai patrimonial únic al cor de l’àrea metropolitana, està avui greument amenaçat per un projecte d’urbanització, que l’ajuntament ha aprovat inicialment, sense esperar la declaració de BCIN, que suposaria el més alt nivell de protecció.
El projecte preveu la construcció de dos blocs de pisos de luxe, un a cada banda de l’entrada històrica, l’última que queda (ja van destruir les altres dues), enderrocament del mur perimetral, accés de vehicles per l’interior del parc, trasllat de la font dedicada a Roca i Pi, pavimentació amb un “paviment drenant” de color verd, que es presenta com a “espai verd lliure” llambordes, rampes, escales i murs que desfiguren completament l’essència del jardí històric.
Aquestes actuacions suposen una mutilació d’aquest conjunt històric i la destrucció elements patrimonials de gran valor, es consoliden dècades d’agressions urbanístiques, es desvirtua el bé, ja que no es contempla un entorn de protecció, tal com preveu la llei, per evitar precisament que les construccions desllueixin aquest conjunt històric.
La urbanització i construcció d’habitatges al parc, la circulació de vehicles, la instal·lació de gran quantitat de fanals i lluminàries malmeten l’hàbitat de nombroses espècies d’aus i fauna urbana que troben en aquest espai un refugi enmig de la ciutat, i afecten greument la biodiversitat.
Una lluita col·lectiva per aturar l’espoli
Davant d’aquesta agressió, la Plataforma Defensem Ca l’Arnús, de la qual Ecologistes en Acció forma part activa, ha impulsat una campanya ciutadana per aturar el projecte i exigir la seva retirada immediata. La Plataforma agrupa persones i entitats que des de fa molts anys lluiten contra les nombroses agressions urbanístiques que ha sofert i reclamen la conservació íntegra del parc.
Actualment, la Plataforma està preparant les seves pròpies al·legacions al projecte d’urbanització, que compartirem en breu, i promou una campanya de presentació massiva d’al·legacions, animant la ciutadania a fer sentir la seva veu.
"No podem permetre aquesta destrucció"
Des d’Ecologistes en Acció, es denuncia que l’Ajuntament de Badalona incompleix les seves obligacions legals de protecció i conservació del patrimoni, i exigim la suspensió immediata del projecte
Defensar Ca l’Arnús és defensar la memòria, la natura i el dret de la ciutadania a un entorn saludable i digne.
Cridem a totes les persones i col·lectius a sumar-se a aquesta lluita i a presentar al·legacions contra aquest projecte especulatiu.
Ca l’Arnús no es toca!!. 🌿
Podeu consultar aquí el projecte d’urbanització PA-3 al Parc de Can Solei i Ca l’Arnús.
Tot seguit us proposem un model senzill d’al·legacions que podeu omplir, modificar com creieu millor i signar. I aquí teniu les instruccions pas a pas per saber com presentar-les.