La CAL celebrarà els XXIII Premis Nacionals Joan Coromines a Mataró

Enguany els guardonats seran: Carles Castellanos i Llorenç, la Fundació Reeixida, Gerard Furest i Dalmau, Rosa Montero i Verdalet (guardó local) i Montserrat Úbeda i Pla (a títol pòstum).  L'acte serà el diumenge 16 de novembre a les 11h del matí a la biblioteca Antoni Comes (C/ Prat de Riba, 110, Mataró) 

15/11/2025 Cultura
El pròxim diumenge 16 de novembre, des de la Biblioteca Antoni Comas de Mataró, es farà un reconeixement a quatre personalitats i una associació que han destacat pel seu compromís en la normalització de la llengua, la cultura i la nació catalanes. Serà a les onze del matí, en el marc dels XXIII Premis Nacionals Joan Coromines, uns guardons que entrega cada any la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) en homenatge al destacat filòleg i lingüista Joan Coromines.

Enguany, els guardonats en la vint-i-tresena edició seran: Carles Castellanos i Llorenç, per la seva defensa de la llengua, la cultura i la llibertat de la Nació Catalana; la Fundació Reeixida, per la seva defensa de la llengua, de la identitat nacional catalana i de la memòria històrica, en el marc d’uns Països Catalans lliures; Gerard Furest i Dalmau, per la seva desacomplexada i combativa defensa i reivindicació de la llengua catalana; Rosa Montero i Verdalet (guardó local), per la seva perseverança per assolir la plena normalització de la llengua catalana en el món docent; i Montserrat Úbeda i Pla (a títol pòstum), per la seva exemplar trajectòria en la defensa i promoció de la llengua catalana i, des d’ONA Llibres, la seva dedicació per a la preservació de la cultura i la llibertat del país.

A tots ells se’ls farà entrega d’un guardó el pròxim diumenge 16 de novembre en el marc d’un acte que pretén donar visibilitat a iniciatives destacades en promoció de la llengua, motivar altres actors a continuar treballant per a la normalització del català i realçar la gran diversitat d’àmbits des d’on es treballa per a fomentar-lo.

Un acte acompanyat de textos de Mercè Rodoreda


La celebració començarà a les onze del matí i comptarà amb les intervencions del conseller de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila i Moreno, de l’alcalde de Mataró, David Bote Paz; de la representant del nucli de la CAL de Mataró, Juliana Bacardit i Garriga; i del president de la CAL, Jaume Marfany i Segalés.

El públic assistent també podrà gaudir amb una lectura de textos de Mercè Rodoreda, a càrrec de la mestra i escriptora Lola Casas i Peña, i d’una actuació de la coral La Perla de l’Havana.

Els Premis Nacionals Joan Coromines és un esdeveniment impulsat per la CAL que enguany ha comptat en la seva organització amb el suport del nucli de la CAL de Mataró. Des dels seus inicis l’any 2002, ja s’han homenatjat més d’un centenar de personalitats, associacions, mitjans de comunicació i empreses. Podeu consultar els guardonats de les edicions anteriors al següent enllaç: https://www.cal.cat/projecte/premis-joan-coromines/

Assistència als premis


Totes les persones interessades a venir a l’esdeveniment poden reservar la seva localitat enviant un correu electrònic a cal@cal.cat o bé trucant al 93 415 90 02.

La CAL posarà a disposició dels assistents un autocar que sortirà al matí des d’Esplugues de Llobregat i Barcelona. El preu és de 10 € per a socis i de 15 € per a no socis. Les parades són:

9.15 h: Esplugues (plaça de Santa Magdalena).
9.30 h: Barcelona (passeig de Sant Antoni, 36-40, davant l’Hotel AC Sants).
9.50 h: Barcelona (plaça Universitat, parada bus en direcció Mataró).

