La CAL vol arribar als 300 grups de conversa Xerrem

La Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) s’ha fixat com a repte arribar als 300 grups Xerrem de conversa en català. L’objectiu és reforçar la pràctica oral de la llengua i ampliar els espais de convivència lingüística arreu del país.
La CAL recorda que, tot i que només un terç de la població fa servir habitualment el català, 2,3 milions de persones manifesten interès a aprendre’l o millorar-lo. Per això, l’entitat fa una crida triple: busca voluntaris dinamitzadors, persones que ofereixin espais per acollir grups i nous aprenents que vulguin participar-hi.
El projecte Xerrem Junts va rebre aquest estiu 150.000 euros del Departament de Política Lingüística per crear una seixantena de grups nous i atendre fins a 2.400 persones. Actualment, funcionen uns 230 grups de conversa de diversos nivells, adaptats a diferents graus de comprensió i expressió oral.