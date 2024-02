Català

La CAL organitza una taula rodona per trobar mesures davant l'actual situació d'emergència lingüística

Amb motiu de la, la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) us convida a. L’acte tindrà lloca dos quarts de set de la tarda alde Barcelona.L’activitat comptarà amb la participació de la filòloga i sociolingüista, el divulgador lingüístici el director del projecte Xerrem Junts. El debat se centrarà en la realitat sociolingüística del país. Es parlarà sobrei entre elles aquelles que fan referència a l’aprenentatge de la llengua. Tancarà l’acte el secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya,La col·lecció de manuals Xerrem. Quaderns de conversa, és unaper ajudar a. L’edició, a càrrec de l’ Editorial Fonoll , és el resultat de més de 17 anys d’experiència del projecte Xerrem Junts, destinat a la creació d’espais de col·loquialitat en llengua catalana.La finalitat d’aquests manuals creats per Jordi Esteban, director del projecte Xerrem, ésa totes aquelles persones interessades amitjançant la conversa col·loquial. Es tracta d’un material que explica pas per pas com fer-ho amb l’ajuda de múltiples activitats. La guia es dirigeix a entitats, col·lectius i persones a títol individual, amb l’objectiu final d’estendre l’ús social del català.Xerrem. Quaderns de conversa és una col·lecció de manuals que. Si bé el primer, el número zero, és de fonamentació i guiatge, els altres tres es titulen “Descobrim el català”, “Estrenem el català” i “Millorem el català” i estan pensats per abordar la conversa en català a partir de diferents nivells. Els quatre llibres s’han pogut editar gràcies a una campanya de micromecenatge Tot Suma i estarana les llibreriesEl Xerrem Junts és una eina de treball que organitza espais de trobada, en què persones que no han estat mai en contacte amb la llengua catalana, o que hi estan però presenten dificultats de comprensió o expressió,que dediquen part del seu temps lliure a ajudar-les en el camí de l’assumpció del català com a llengua pròpia mitjançant la conversa. Es tracta d’una iniciativa promoguda per la CAL que, des de l’any 2007, s’afegeix a les propostes de voluntariat encaminades a fomentar l’ús social del català.Nascut l’any 1942 i llicenciat en filosofia, Jordi Esteban i Calm, és una persona que ha dedicat la seva vida a la didàctica. Va començar la seva carrera com a professor de matemàtiques en barris obrers de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat. Va formar part de la primera fornada de tècnics del Consorci per a la Normalització Lingüística, a l’Hospitalet, i va estar contractat per la Direcció de Política Lingüística durant cinc anys, on va col·laborar en la redacció de programes i programacions dels diferents nivells de català. Posteriorment, va col·laborar en els orígens dels cursos Parla.cat d’internet.Més endavant, va engegar un embrió de projecte de conversa en grup de català, que va anar creixent dins de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana fins a arribar als materials i orientacions que constitueixen els Xerrem. Quaderns de conversa, que faciliten fer grups de conversa amb tres finalitats: descobrir, estrenar i millorar el català parlat.