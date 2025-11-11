Alerta inundable finalment semetrà aquesta nit

Tanmateix, si en la data prevista (30 de setembre) no el van voler emetre, ara no volen que el vegi gran part de la ciutadania: Ens adverteixen que trobarem molt poques promocions de les que habitualment es fan als diversos programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tot i que es preveu que la informació que donarà aquest documental és rellevant i exclusiva, molt probablement no se’n farà gala. Per això ens toca a la ciutadania organitzada de passar el missatge. No permetrem que es cobreixi un tel de silenci sobre aquest documental vital per a moltíssimes persones.
Paral·lelament es fa una crida a totes aquelles plataformes i col·lectius que lluiteu contra l’urbanisme inundable a fer visionats col·lectius; a compartir les vostres impressions i llutes; a sumar-vos a la PUI:
📣 Seguiu-la a Telegram i Bluesky
✏️ I podeu escriure a prourbanismeinundable@riseup.net