Alerta inundable finalment semetrà aquesta nit

Confirmat: el dia 11 de novembre a les 22:05 a TV3 

11/11/2025 Drets i Llibertats
El suport que s'ha donat des de les entitats i plataformes organitzades en la campanya Prou Urbanisme Inundable, el Sindicat de Periodistes de Catalunya i diversos col·lectius de periodistes a les treballadores que han realitzat aquest documental, així com la pressió que hem exercit perquè s’emetés, ha estat clau per a aconseguir que la censura no s’imposi per damunt del dret a la informació de la ciutadania.

Tanmateix, si en la data prevista (30 de setembre) no el van voler emetre, ara no volen que el vegi gran part de la ciutadania: Ens adverteixen que trobarem molt poques promocions de les que habitualment es fan als diversos programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tot i que es preveu que la informació que donarà aquest documental és rellevant i exclusiva, molt probablement no se’n farà gala. Per això ens toca a la ciutadania organitzada de passar el missatge. No permetrem que es cobreixi un tel de silenci sobre aquest documental vital per a moltíssimes persones.

Paral·lelament es fa una crida a totes aquelles plataformes i col·lectius que lluiteu contra l’urbanisme inundable a fer visionats col·lectius; a compartir les vostres impressions i llutes; a sumar-vos a la PUI:

📣 Seguiu-la a Telegram i Bluesky
✏️ I podeu escriure a prourbanismeinundable@riseup.net

