Censura

Un miler de persones protesten a Borriana contra la censura de revistes en valencià

Més de mil persones s'han aplegat davant de la Biblioteca Municipal de Borriana aquesta vesprada, convocats per Plataforma per la Llengua, per protestar contra la decisió del govern municipal de PP i Vox d'anul·lar la subscripció del consistori a les revistes El Temps, Sàpiens, Camacuc, Enderrock, Llengua Nacional i Cavall Fort, per estar escrites en català. La cita ha comptat amb la participació de la ciutadania, entitats pel valencià com l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català, l'Agrupació Borrianenca de Cultura, Escola Valenciana i Acció Cultural del País Valencià així com representants de Compromís, PSPV-PSOE, Esquerra Unida i Podem. El delegat de Plataforma per la Llengua al País Valencià, Antoni Royo, ha demanat "tornar a la normalitat, alterada pel regidor de Cultura de l'Ajuntament de Borriana".



Royo ha afirmat que "l'única cosa comuna entre les revistes, que són infantils, d'història i d'actualitat, és que estan escrites en valencià". El representant de Plataforma per la Llengua ha dit que "el valencià és oficial al País Valencià, junt amb el castellà, i això no depèn d'un regidor o d'un Conseller sinó de l'Estatut de tots els valencians".



Plataforma per la Llengua considera que la decisió del govern municipal de PP i Vox a Borriana és un atac injustificable al valencià. Cal recordar que les revistes censurades per l'Ajuntament de Borriana ja s'adquirien des de l'any 2010, durant el govern del PP anterior al pacte de PSPV i Compromís. Per contra, ara, no només el regidor de Vox es vanta de la decisió a Twitter amb el comentari "missió complida!", sinó que el proper vicepresident del govern de Carlos Mazón, Vicente Barrera, també l'aplaudeix.



Per a l'ONG del valencià, el PP i Vox només són la punta de llança d'unes polítiques públiques estatals que són estructuralment discriminatòries amb els valencianoparlants i que s'expressen amb dades clares: en els últims cinc anys, per exemple, només l'11,2 % dels llibres enviats pel Ministeri de Cultura espanyol a les biblioteques del País Valencià eren en valencià, mentre que el 85,2 % eren en castellà.



Amb la mateixa voluntat d'eliminar qualsevol rastre de la llengua pròpia del territori, l'alcalde Jorge Monferrer, del PP, també ha ordenat eliminar de totes les comunicacions institucionals el topònim Borriana, el topònim recomanat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i substituir-lo arreu per Burriana.