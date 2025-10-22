Presenten la campanya contra els centres de dades hiperescalars a Cerdanyola del Vallès

Amb l’ajuda de la professora Ana Valdivia, experta en el tema, es va explicar els impactes climàtics i ambientals dels centres de dades hiperescalars utilitzats per aplicacions d’intel·ligència artificial com ChatGPT, que consumeixen una quantitat enorme d’energia i provoquen altes emissions de gasos d’efecte hivernacle.
També es va analitzar la vessant social i geopolítica d’aquest creixement: Les motivacions i el biaix ideològic dels gegants d’internet que controlen el mercat de la intel·ligència artificial, que estan intervenint en guerres, exerceixen control social i manipulació massiva.
Ecologistes en Acció s'oposa a la política de la Generalitat encaminada al desplegament d’aquests centres de dades devoradors de recursos energètics i hídrics, que no ofereixen en cap cas una solució a l’ocupació, com diuen fer. Per cert, que no ho diu només l'entitat ecologista, sinó que ho està alertant el Relator Especial de Nacions Unides sobre els drets humans a l’aigua potable i el sanejament.
Recorda a les bases de dades i a totes aquelles persones i col·lectius preocupades per aquesta perillosa indústria, que Ecologistes en Acció de Catalunya s'està organitzant en un grup de treball sobre aquesta temàtica per analitzar a fons els motius i impactes ambientals i socials, i aportar propostes. El grup està obert a les activistes que vulgueu sumar-hi forces, només cal que escriviu a suport@ecologistesenaccio.cat.
Comparteixen el vídeo de la sessió.