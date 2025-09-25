Xerrada i exposició sobre publicacions independentistes

Xerrada i exposició: les publicacions independentistes i socialistes dels anys trenta
La historiografia ha menystingut durant dècades l’estudi del moviment independentista i socialista. Amb aquest acte, l’historiador Marc Santasusana, l’Ateneu Independentista d’Hostafrancs i la Fundació Reeixida comencen a revertir aquesta mancança.
La conferència repassarà els orígens d’aquest moviment polític, que es remunten a 1918, i en seguirà el desenvolupament al llarg dels anys vint i trenta. Es posarà un èmfasi especial en les seves publicacions, que començaren a aparèixer amb força a partir de 1931, convertint-se en una eina clau de difusió i organització.
L’exposició, comptarà, en primícia, amb exemplars de totes aquestes capçaleres.