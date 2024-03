Pagesia

Reivindiquen a Lleida una pagesia de petita escala, local, autònoma i agroecològica

Recordem que en només 40 dies, Stopagroparc aconsegueix més de 17.000 euros per finançar el contenciós-administratiu per aturar l'Agroparc d'Ametller Origen al Penedès. Tot i així, ara s'inicia una nova etapa de micromecenatge de 40 dies, que confien tingui el mateix èxit.

Ahir al matí a Lleida, centenars de persones van tallar ahir la circulació del carrer Prat de la Riba de la ciutat, a l’alçada de l’establiment Ametller Origen per defensar una pagesia de petita escala, local, autònoma i agroecològica. En aquesta línia també es va fer protestes a l’Anoia, el Moianès, l’Alt Empordà i la Baixa Segarra. L'objectiu és aquest debat s'escampi arreu del territori.

La protesta a Lleida es va organitzar davant de la botiga Ametller Origen, com a un indret simbòlic, ja que consideren que és una cadena que fa molt mal a la pagesia perquè dona la imatge que es proveeix de productes de proximitat quan no és així”. També va lamentar que Ametller Origen “buidi” conceptes com ecologia i proximitat que tant costen de consolidar.

Al llarg de la jornada també es van fer altres activitats com tallers de pancartes i xerrades, música en directe i una assemblea on es va debatre el manifest.

La mobilització va ser convocada per Assemblea Pagesa i Ciutadana de Ponent, Assemblea Pagesa i Xarxa per una Transició Energètica Justa.

Aturar l'Agroparc d'Ametller Origen al Penedès

En només 40 dies, Stopagroparc aconsegueix més de 17.000 euros per finançar el contenciós-administratiu per aturar l'Agroparc d'Ametller Origen al Penedès. Gairebé 300 persones i entitats han realitzat aportacions, la major part entre 20 i 100 €.

Des de Stopagroparc expliquen que aquests diners garanteixen el judici al macroprojecte agroindustrial. La demanda es recolza en informes pericials, que demostren els perjudicis d'aquesta agroindústria, en els àmbits de l'agricultura, la biodiversitat, l'aigua i l'urbanisme.

Per fer front a les despeses dels pèrits professionals, ara s'inicia una nova etapa de micromecenatge de 40 dies, que confien tingui el mateix èxit.