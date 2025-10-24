La CUP de Tarragona entra una petició dinformació sobre els darrers moviments en matèria de recursos humans de lAjuntament

Des de la CUP de Tarragona, assabentades dels darrers moviments en matèria de recursos humans, han entrat una petició d’informació a l’Ajuntament de Tarragona per tal de poder entendre i valorar la situació actual dels recursos humans del consistori. Mentre l’estructura de recursos humans, tant de l’Ajuntament com dels Organismes Autònoms, és cada cop més insuficient i és una reclamació constant de la majoria de departaments, l’equip de govern sembla que ha decidit crear tres macro gerències abocant una quantitat ingent de diners públics en sou dels alts directius.
Arrel de la notícia que anunciava el nomenament del nou Director General de Territori de Tarragona, Jordi Dies, des de la CUP de Tarragona han demanat accés a tot l’expedient. Igual ho han fet sobre el procediment, encara obert, per proveir el lloc de treball del Gerent de Promoció Econòmica, que té com a un dels candidats a Dani Milà, qui les anticapitalistes aprofiten per recordar que ja ha assumit ara fa un any dues gerències: Mercats de Tarragona i EMDET, també gentilesa dels socialistes.
Tanmateix, les maniobres opaques de la direcció socialista no només afecta a aquests càrrecs directius sinó que també, en les darreres setmanes, han incoat un expedient per la modificació dels sistema de provisió del lloc de treball de la Intervenció Municipal, és a dir, el lloc de treball d’habilitat nacional, per tal de poder-lo designar per sistema de lliure designació. Al respecte, les cupaires també han sol·licitat accés a la informació i la documentació relativa a aquest expedient ja que, com no és el funcionament normal del nomenament d’aquest tipus de funcionaris habilitats, cal demanar autorització estatal amb la pertinent memòria justificativa.
Des de la CUP de Tarragona comenten que res les agafa per sorpresa: ni l’opacitat dels socialistes, que és el seu modus operandi; ni el silenci còmplice de l’oposició, massa habitual en el que portem de legislatura, garantint una governança plàcida al PSC. De fet, aquestes complicitats potser en les properes setmanes queden materialitzades amb l’aprovació dels pressupostos 2026 i l’aval al projecte polític de Viñuales per part d'ERC i dels Comuns.