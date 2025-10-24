Llibertat.cat
LAjuntament redueix el mural veïnal que decorarà la façana de lIE Tramuntana

La Favb i entitats del barri havien demanat permís per decorar la façana sencera, però Paisatge Urbà només ha donat permís per intervenir en una petita part del mur.L’obra, executada pel muralista Alberto Montes, culmina el cicle d’activitats ‘Art a la plaça’, que ha tingut lloc les darreres setmanes als Jardins de Lanzarote, a Sant Andreu

24/10/2025 Cultura

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha impulsat, dins el marc del projecte Barri, Espai de Convivència (BEC), el cicle d’activitats ‘Art a la plaça’, que durant un mes i mig ha organitzat activitats cada diumenge a la plaça dels Jardins de Lanzarote. El cicle culminarà aquest cap de setmana amb la pintada d’un mural col·lectiu a la façana de l’Institut Escola Tramuntana.


Tanmateix, la Favb i les entitats que han col·laborat en el projecte consideren necessari expressar el seu desacord amb la decisió presa per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) de limitar l’autorització per a la intervenció mural, reduint-la únicament a un fragment lateral del mur.

El projecte ha complert rigorosament tots els requisits formulats per l’IMPUQV i s’han sol·licitat tots els permisos necessaris. Les entitats implicades consideren que la decisió ha estat comunicada sense una justificació prou fonamentada, i posa en risc un projecte comunitari àmpliament legitimat, fruit d’un treball coordinat de gairebé un any i avalat per la participació directa del veïnat i la comunitat educativa, juntament amb la feina d’una desena d’organitzacions i entitats veïnals, artístiques i educatives del territori.

La decisió de l’IMPUQV s’ha pres sense un diàleg suficient amb les agents implicades, fet que contradiu els principis de participació ciutadana i de corresponsabilitat comunitària que el mateix Ajuntament promou en els seus plans estratègics.

L’objectiu del cicle ha estat dinamitzar i dignificar la plaça dels Jardins de Lanzarote davant la inacció de l’Ajuntament, buscant convertir una plaça inhòspita en un espai agradable per a les veïnes i, sobretot, per als infants i joves de l'institut escola que la transiten.

‘Art a la plaça’ s’ha organitzat en sis jornades de participació comunitària, amb tallers artístics, activitats de cocreació i espais de debat que han involucrat alumnes, famílies, entitats i veïnat, on s’ha decidit amb tot el veïnat com ha de ser el futur mural. L’obra resultant serà, per tant, un mural plenament volgut, validat i treballat per la comunitat i que materialitzarà Alberto Montes, artista muralista amb un gran recorregut internacional.

‘Art a la plaça’ ha estat possible gràcies a l’impuls i al suport tècnic i econòmic de la Favb, i compta amb la implicació activa del Grup Motor del BEC a Sant Andreu Nord: Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu Nord-Tramuntana, AFA Tramuntana, Comunalitat de Sant Andreu, Cooperativa d’habitatge Ca l’Ordit, Cooperativa d’habitatge La Regadora, Espai Jove Jaume Ollé, IES Doctor Puigvert, IE Tramuntana i Difusor (B-Murals Centre d’Art Urbà). També ha tingut el suport d'Etcèteres en la dinamització comunitària.


Entitats signants
Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)
Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu Nord-Tramuntana
Institut Escola Tramuntana
AFA IE Tramuntana
XES Sant Andreu
HC de Sostre Cívic Ca l’Ordit
Difusor (B-Murals Centre d’Art Urbà)
Cooperativa Etcèteres

