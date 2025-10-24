LAjuntament redueix el mural veïnal que decorarà la façana de lIE Tramuntana

La Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha impulsat, dins el marc del projecte Barri, Espai de Convivència (BEC), el cicle d’activitats ‘Art a la plaça’, que durant un mes i mig ha organitzat activitats cada diumenge a la plaça dels Jardins de Lanzarote. El cicle culminarà aquest cap de setmana amb la pintada d’un mural col·lectiu a la façana de l’Institut Escola Tramuntana.
Tanmateix, la Favb i les entitats que han col·laborat en el projecte consideren necessari expressar el seu desacord amb la decisió presa per l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida (IMPUQV) de limitar l’autorització per a la intervenció mural, reduint-la únicament a un fragment lateral del mur.
El projecte ha complert rigorosament tots els requisits formulats per l’IMPUQV i s’han sol·licitat tots els permisos necessaris. Les entitats implicades consideren que la decisió ha estat comunicada sense una justificació prou fonamentada, i posa en risc un projecte comunitari àmpliament legitimat, fruit d’un treball coordinat de gairebé un any i avalat per la participació directa del veïnat i la comunitat educativa, juntament amb la feina d’una desena d’organitzacions i entitats veïnals, artístiques i educatives del territori.
La decisió de l’IMPUQV s’ha pres sense un diàleg suficient amb les agents implicades, fet que contradiu els principis de participació ciutadana i de corresponsabilitat comunitària que el mateix Ajuntament promou en els seus plans estratègics.
L’objectiu del cicle ha estat dinamitzar i dignificar la plaça dels Jardins de Lanzarote davant la inacció de l’Ajuntament, buscant convertir una plaça inhòspita en un espai agradable per a les veïnes i, sobretot, per als infants i joves de l'institut escola que la transiten.
‘Art a la plaça’ s’ha organitzat en sis jornades de participació comunitària, amb tallers artístics, activitats de cocreació i espais de debat que han involucrat alumnes, famílies, entitats i veïnat, on s’ha decidit amb tot el veïnat com ha de ser el futur mural. L’obra resultant serà, per tant, un mural plenament volgut, validat i treballat per la comunitat i que materialitzarà Alberto Montes, artista muralista amb un gran recorregut internacional.
‘Art a la plaça’ ha estat possible gràcies a l’impuls i al suport tècnic i econòmic de la Favb, i compta amb la implicació activa del Grup Motor del BEC a Sant Andreu Nord: Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu Nord-Tramuntana, AFA Tramuntana, Comunalitat de Sant Andreu, Cooperativa d’habitatge Ca l’Ordit, Cooperativa d’habitatge La Regadora, Espai Jove Jaume Ollé, IES Doctor Puigvert, IE Tramuntana i Difusor (B-Murals Centre d’Art Urbà). També ha tingut el suport d'Etcèteres en la dinamització comunitària.
Entitats signants
Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)
Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu Nord-Tramuntana
Institut Escola Tramuntana
AFA IE Tramuntana
XES Sant Andreu
HC de Sostre Cívic Ca l’Ordit
Difusor (B-Murals Centre d’Art Urbà)
Cooperativa Etcèteres