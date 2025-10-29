El PP bloqueja la regulació de lloguers de temporada a una setmana de la seva aprovació

Aquest dimecres 29 d’octubre, la Comissió de Territori i Habitatge ha aprovat el dictamen del projecte de llei amb l’objectiu que es votés al ple del Parlament previst pel 5 i 6 de novembre. Però el grup parlamentari del PP ha anunciat que presentarà un recurs al Consell de Garanties Estatutàries “perquè consideren que el projecte de llei va en contra del marc normatiu”. El Consell té fins a un mes de termini per resoldre el recurs, la qual cosa pot fer endarrerir encara més l’aprovació i implementació de la regulació de lloguers temporals i d’habitacions.
El passat 8 d’abril, només tres dies després d’una enorme manifestació per l’habitatge, el govern juntament amb la CUP, els Comuns, ERC i el PSC anunciaven un pacte per regular els lloguers de temporada i d’habitacions. El text pactat amb la implicació directa del Sindicat de Llogateres recuperava la regulació que, menys d’un any abans, l’abstenció del PSC va fer caure a la Comissió Permanent del Parlament. El nou projecte de llei, a més, establiria un cos d’inspectors d’habitatge i la pròrroga de la qualificació de l’habitatge de protecció oficial en zones tensionades.
Ha passat més de mig any d’aquell acord i, fins ara, res no ha canviat. Aquest endarreriment se suma al més d’un any que ha passat des que es va aprovar l’anterior decret, o als més de dos anys des que el maig de 2023 es va aprovar una Llei Estatal d’Habitatge que deixava aquest forat. Centenars de llogaters veuen com els seus arrendadors no els renoven els contractes per fer-los fora i anar substituint les seves llars per pisos de lloguer temporal o colivings. Aquestes figures desregulades són l’escletxa perfecta perquè rendistes i immobiliàries puguin esquivar la regulació dels lloguers i inflar els preus sense límit. Un incentiu pervers per expulsar llogaters de casa seva, especialment amenaçador si tenim en compte que el proper any 2026 finalitzaran més de 155.000 contractes de lloguer a Catalunya.
Què diu el text?
Lloguers de temporada. Els únics arrendaments que no queden sotmesos a regulació de preus són els "destinats a la satisfacció d'usos recreatius, turisme o per temporada de vacances", però sí els lloguers temporals d’habitatge per altres raons (professionals, mèdiques, acadèmiques, etc.). A més, aquests lloguers temporals d’habitatge també tindran regulada la fiança i les garanties addicionals, i estarà prohibit el cobrament d’honoraris als llogaters. Per últim, els ajuntaments podran decidir si al seu municipi hi poden haver o no habitatges en règim de lloguer de temporada.
Lloguer d’habitacions. La suma dels lloguers de cada habitació no pot superar el preu màxim de lloguer permès per al pis sencer.
Cos d’inspectors. S’estableixen inspectors d’habitatge amb competències "per verificar el compliment contractual, realitzar inspeccions periòdiques i puntuals, documentals i presencials, detectar fraus o clàusules abusives i elaborar informes proposant mesures correctores o sancionadores".
Pròrroga de protecció oficial. Els pisos de protecció oficial mantindran la qualificació mentre siguin en zones amb mercat d’habitatge tens.
Cal una aplicació efectiva perquè baixi el preu dels lloguers
Entre el 2022 i el 2023 el nombre de lloguers temporals que es van signar a Catalunya es va multiplicar per set. Actualment, els anuncis d’habitatges de lloguer temporals suposen un 74% del total en ciutats com Barcelona. També s’han multiplicat el nombre d’anuncis d’habitacions, que en districtes com l’Eixample, superen als anuncis d'habitatges i que s'oferten per preus totalment desproporcionats. Aquesta tendència creixent de desviament d’habitatges de lloguer habitual cap a fórmules com temporada o colivings agreuja la crisi habitacional, apuja els preus de lloguer i afecta directament l’accés a l’habitatge. Des del Sindicat de Llogateres instem al Govern a desplegar tots els mecanismes necessaris perquè la regulació de lloguers temporals i d’habitacions s’apliqui a tots els seus efectes, es reverteixi immediatament aquesta tendència i comencin a baixar els preus.