El Govern incompleix el Pla de Mobilitat del Vallès i el transport privat continua creixent

Els informes de seguiment del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) dels anys 2022, 2023 i 2024 confirmen que el Govern de Catalunya no complirà els objectius fixats per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i frenar l’ús del vehicle privat. Ho denuncia la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC), que reclama una revisió urgent del Pla i acusa el Departament de Territori de desviar recursos i prioritats cap a noves infraestructures viàries.
El PEMV, aprovat el 2021 i vigent fins al 2026, establia objectius concrets:
-
augmentar fins al 21% l’ús del transport públic en la mobilitat interna del Vallès (actualment només és del 14%),
-
reduir un 7% les emissions de gasos d’efecte hivernacle respecte el 2016 (les dades oficials indiquen un augment del 2% fins al 2024).
Segons la CCQC, aquests resultats demostren “un incompliment flagrant” del Pla i la necessitat d’una revisió profunda de les actuacions. “La mobilitat en vehicle privat segueix creixent i les emissions també. La salut pública en surt perjudicada i el Vallès continua exposat a un increment de malalties cardio-respiratòries”, alerta la campanya.
Infraestructura pública insuficient i retardada
Els informes mostren que les actuacions previstes per potenciar el transport col·lectiu no s’han executat o estan endarrerides. L’increment moderat d’usuaris de transport públic durant el període 2022–2024 s’atribueix a la política tarifària i a la necessitat social, però no a les inversions del PEMV.
-
no s’han desplegat noves infraestructures ferroviàries,
-
la millora de capacitat se sosté sobretot en l’autobús,
-
no hi ha mesures efectives sobre el transport de mercaderies.
El Govern impulsa el Quart Cinturó en plena desviació del Pla
La campanya denuncia la contradicció del Govern: mentre reconeix el fracàs del PEMV, impulsa la licitació de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la Ronda Nord Terrassa–Sabadell, que consideren “un nou tram del Quart Cinturó camuflat amb un altre nom”. “No poden justificar un Pla que diu que cal reduir carreteres mentre impulsen una nova autopista”, critica la CCQC.
La plataforma anuncia noves actuacions jurídiques i administratives per denunciar:
-
l’incompliment dels objectius del PEMV,
-
la priorització d’infraestructures que fomenten el transport privat,
-
la vulneració de les directives europees i de la legislació ambiental.
Ja hi ha en curs la impugnació del conveni entre Estat i Generalitat per construir el nou tram del Quart Cinturó. “Seguirem oposant-nos a tots els passos que vagin en la direcció de construir aquesta autopista”, conclou la CCQC.