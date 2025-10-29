Concentracions del professorat expert i especialista del País Valencià

El professorat expert i especialista es concentrarà el pròxim 3 de novembre a les direccions territorials d’educació d’Alacant (C/Carratalà, 47) i Castelló (Av. del Mar, 23) i a la Conselleria d’Educació (Av. Campanar, 32) a València, a les 11h.
Les concentracions tindran lloc el primer dia de la vaga indefinida per protestar per les fortes retallades en les condicions laborals d’aquest professorat, després de la publicació del decret 97/2025 pel qual es regula aquest personal, per part de la Conselleria d’Educació.
El decret retalla la seua jornada laboral i, per tant, les seues retribucions es reduiran en un 41%. Aquestes noves condicions han fet que moltes places oferides en les adjudicacions recents s’hagen quedat desertes. També hi ha hagut molts casos en què professorat adjudicat ha renunciat a les places en conéixer les noves condicions laborals.
El decret també limita dràsticament les seues funcions únicament a preparar classes i impartir-les i assistir a les avaluacions. Això significa que tota la resta de tasques que fins ara es duien a terme deixaran de fer-les i correspondrà a la resta de professorat assumir-les: gestió i revisió de materials i tallers, programacions, reunions de coordinació, de departament, contactes amb empreses per a la dual, etc. Per tant, la qualitat de la docència es veu greument afectada i repercuteix negativament sobre l’alumnat.
També cal afegir la quantitat d’incidències que ha tingut el procés d’adjudicacions, un procés nou que no s’ha dut a terme amb l’agilitat necessària i eficàcia necessària i on no s’han oferit totes les vacants alhora, entre altres incidències.
Per tot això, i per exigir la modificació del decret 97/2025 i recuperar les condicions laborals perdudes, el professorat expert i especialista va acordar en assemblea convocar vaga indefinida a partir del 3 de novembre, amb el suport de STEPV, CCOO, UGT, CGT, CSO i el Sindicat d’Estudiants.