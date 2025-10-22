El Ministeri espanyol de Defensa ha iniciat els tràmits per declarar el camp de maniobres i de tir del Cap del Pinar, a Alcúdia, com a Zona d’Interès per a la Defensa Nacional espanyola, fet que podria comportar una ampliació de fins a 145 hectàrees de l’àrea restringida a usos militars dins la muntanya pública de la Victòria.
Segons el Ministeri, l’objectiu és “disposar de bases i camps d’entrenament per a l’Exèrcit espanyol de Terra, sense interferències, amb la màxima garantia per a les missions assignades pel Govern de l’Estat”. La mesura s’empara en la Llei 8/1975, de zones i instal·lacions d’interès per a la Defensa Nacional espanyola.
Tanmateix, l’Ajuntament d’Alcúdia ha expressat la seva oposició i ha aprovat la presentació d’al·legacions. El consistori considera que l’ampliació pot interferir en els usos recreatius, culturals i religiosos de la muntanya pública, i alerta que podria restringir la circulació de veïns i senderistes en rutes molt concorregudes com la Penya del Migdia i el Niu de s’Àguila. També reclama que no s’imposin limitacions durant la celebració de la festa de la Mare de Déu de la Victòria, que té lloc cada 1 i 2 de juliol.
L’Ajuntament exigeix que qualsevol nova regulació sobre el Cap del Pinar que afecti les activitats lúdiques, el paisatge o el patrimoni local sigui consensuada prèviament amb el municipi. El consistori recorda, a més, que ja existeix un conveni vigent amb el Ministeri de Defensa des del 2012 per compatibilitzar els usos civils i militars, que permet realitzar visites regulades a la zona, inclosa la seva platja i el mirador, amb autorització prèvia.
El Cap del Pinar, situat al nord de Mallorca, és una petita península d’alt valor natural i paisatgístic, amb penya-segats, cales i boscos mediterranis. Malgrat això, l’espai ha estat utilitzat per l’exèrcit des de la dècada dels quaranta, quan es van instal·lar bateries i serveis auxiliars. Des de llavors, el seu ús ha estat objecte de conflictes recurrents entre Defensa i el municipi, que reclama poder preservar-ne el caràcter públic i natural.
L’ampliació proposada afectaria l’àrea compresa entre l’entrada del túnel i el Niu de s’Àguila, i inclouria part de la fortificació de la Penya del Migdia i el seu camí d’accés. La declaració com a Zona d’Interès per a la Defensa implicaria que qualsevol obra, concessió o aprofitament agrícola, ramader o cinegètic requeriria autorització prèvia del Ministeri —fins i tot l’ús de drons o aeronaus sobre l’espai afectat.
El debat continua obert entre la defensa del patrimoni natural i els usos públics d’un espai emblemàtic de Mallorca i les pretensions militars d’un Estat que en vol reforçar el control estratègic. Per la seva banda, diverses entitats ecologistes i culturals reclamen que els espais de gran valor natural han de ser per al poble i no per a la guerra, i exigeixen una revisió global de la presència militar a l’arxipèlag.