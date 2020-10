[Memòria històrica]

Bescanó homenatja Lluís Companys en el 80è aniversari del seu assassinat

Quan es compleixen 80 anys del crim d’Estat que va representar l’afusellament del President del Govern català Lluís Companys i Jover, l'ateneu independentista d'aquesta població del Gironès ha organitzat un acte d'"homenatge recordatori" per al dia 15 d'octubre a les 8 del vespre.

L'acte previst constarà de l'exposició a càrrec de Xesco Solé per explicar la biografia política del President i la lectura del darrer testament polític de qui fou advocat laboralista i impulsor de l'Unió de Rabassaires.

L'historiador del grup Jaume Compte Agustí Barrera ens recordava recentment que en l'assassinat del President català va comptar amb la participació dels governs espanyol, francès i alemany. Els governs francès i alemany han demanat formalment disculpes d'ençà de l'any 1990 i 1995, respectivament.

Volem recordar que en data del 13/08/1990, el President de la República Francesa, F. Mitterrand, adreça una carta al batlle de la Vajol, qualificant d’assassinat la mort del President Ll. Companys. Així mateix, el Conseller alemany Helmut Khol, el 15/10/1995, transmeté una carta al President de la Generalitat on deia, en ocasió del 50è aniversari de l’execució del President Ll. Companys pel règim franquista, el govern i el poble d’alemanya dolguts per la participació d’institucions alemanyes en aquell acte, comparteixen el sentiments dels catalans i consideren Ll. Companys com un dels màrtirs més insignes de la democràcia i la llibertat.



Enguany la Comissió de la Dignitat ha lliurat una carta a la Ministre de Defensa espanyol, tot demanant al govern i l’exèrcit espanyols que facin “un acte de reconeixement i reparació” per la seva responsabilitat en l’afusellament de Lluís Companys i Jover. Alhora, també es reclama un acte de penediment per les més de 66.000 causes que es van instruir en els Consells de Guerra celebrats a Catalunya, que van ésser anul·lats el 2017, per la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, com ens recorda Barrera.

El mateix President Quim Torra i Pla ha fet aquesta mateixa reclamació públicament adreçada al President del govern espanyol qui no ha assumit aquesta responsabilitat política.