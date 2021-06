Memòria històrica

La CUP reclama la realització d’una sessió parlamentària a Tornabous (Urgell), poble natal de Lluís Companys

Després de les eleccions catalanes del 20 de novembre de 1932, el 6 de desembre es constituïa la primera legislatura del Parlament de Catalunya, que es va veure interrompuda per la Guerra Civil i per la Dictadura Franquista.

Però no ha estat fins fa ben poc, el 2 de juny de 2021 que aquesta legislatura ha estat considerada la primera de la cambra catalana, gràcies a la proposta de resolució presentada per la Comissió per la Dignitat, passant l’actual legislatura a ser la XIV.

Cal recordar que aquella primera legislatura tingué com a protagonistes dos personatges històrics amb vincles a Ponent, Francesc Macià i Lluís Companys, aquest últim esdevenint primer president del Parlament de Catalunya per, posteriorment, passar a president de la Generalitat.

Actualment poble del Tarròs (municipi de Tornabous), el poble natal de Companys, hi ha l’Espai dedicat a la seva memòria, que té per objectiu la recuperació i divulgació de la seva figura política i també la defensa dels drets i llibertats democràtiques del poble català, un dels pocs espais que tenim a Ponent dedicat a mantenir la nostra història contemporània.

El fet que recentment el Parlament hagi arribat a l’acord de considerar aquella legislatura com la primera de la cambra catalana ha fomentat que l’Ajuntament de Tornabous, amb la Poble Viu-Amunt al govern, hagi portat al Ple una moció on es sol·licita que es realitzi una sessió parlamentària de l’actual legislatura al Tarròs, d’acord amb l’article 73 del Reglament del Parlament de Catalunya, i també que es dugui a terme un acte simbòlic d’inici de legislatura a l’espai Lluis Companys amb les màximes autoritats del país. Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat de totes les regidores de l’Ajuntament.