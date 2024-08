Lliure retorn dels exiliats

L'independentisme rebrà al President Puigdemont al passeig Lluís Companys

Mentre ERC i PSC visualitzen l'acord d'investidura per desviar el retorn del president Puigdemont, la majoria de mitjans catalans, espanyols i europeus obren la seves portadades sobre la rebuda del President.

Les cinc entitats que organitzen la manifestació de la Diada d'enguany han unit forces per a la mobilització per rebre Carles Puigdemont. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, el CIEMEN i l'Associació de Municipis per a la Independència (AMI) s'han sumat a la crida del Consell de la República. La cita és demà a les 9 del matí al Passeig de Lluís Companys