La CUP lliura 340 denúncies de pisos turístics il·legals a lAgènciaTributària

La CUP ha presentat a la delegació de Catalunya de l’Agència Tributària un recull de 340 denúncies de pisos turístics il·legals recollides a través de la seva pàgina web d’assenyalament dels pisos turístics il·legals presentada el passat 27 de juny.

“La intenció era que aquesta web fos una eina útil pel conjunt de la societat per tal de fer pressió a les administracions públiques” ha valorat la portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Su Moreno, on ha posat en relleu les 340 denúncies recollides en un mes i escaig, “hem donat eines al veïnat per defensar el dret a viure amb dignitat” ha continuat la portaveu.

La CUP va presentar aquesta pàgina web amb la intenció de perseguir aquells que especulen amb l’habitatge i es lucren a base d’expulsar els veïns i veïnes de casa seva, els seus barris, viles, pobles i ciutats. “El nostre objectiu és reduir al màxim els pisos turístics legals i perseguir amb la màxima contundència els pisos turístics il·legals” ha etzibat la portaveu del partit.

Aquestes 340 denúncies rebudes, 323 de les quals són del Principat de Catalunya, han de servir perquè l’Agència Tributària, a través dels seus inspectors, faci un seguiment per perseguir les infraccions fiscals i tributàries, “com que no declaren els ingressos per lloguer turístic i utilitzen plataformes com Airbnb i Booking no declaren rendiments” i ha continuat amb “també estan eludint la taxa turística obligatòria” ha ampliat Moreno en referència a l’estalvi d’impostos i la no contribució fiscal d’aquests pisos il·legals.

Una web de denúncia ciutadana

La CUP va presentar el passat 27 de juny una web que permet a qualsevol persona verificar si un allotjament turístic dels Països Catalans disposa de llicència legal i, en cas contrari, presentar una denúncia anònima.

La pàgina web, que inclou un mapa interactiu amb les llicències turístiques legals geolocalitzades, ha estat dissenyada com una eina útil per a la societat, amb l’objectiu de pressionar les administracions públiques perquè actuïn contra els pisos turístics il·legals. La portaveu del secretariat de la CUP, Su Moreno ha valorat “estem molt contentes de la rebuda que ha tingut aquesta eina”, com demostra el nombre de denúncies registrades en poc més d’un mes.