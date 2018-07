El regidor de la CUP Girona Lluc Salellas va donar una carta i una bandera per l'alliberament dels presos polítics la nova delegada del govern espanyol

Aquest dilluns al matí el regidor Lluc Salellas va rebre la nova delegada del govern espanyol Teresa Cunillera a l'Ajuntament de Girona fent-li entrega d'una carta i una bandera per l'alliberament dels presos polítics.

Tot seguit reproduïm un fragment de la carta:

"Per tot plegat, avui vindrem tan sols a donar-te aquesta carta i a recordar-te que els presos i les preses polítiques han de ser alliberades, que no teniu excuses i que tu com a màxima representant de l’Estat a Catalunya et pertoca defensar els seus drets. Però que a més a més, si la teva és una funció de coneixement i trasllat de la realitat del nostre país et pertoca també defensar el dret a l’autodeterminació d’un poble que ha expressat aquest anhel per tots els mitjans democràtics i no violents possibles i que no es cansarà de fer-ho tants vegades com faci falta. Això que us quedi clar. No comprareu la voluntat republicana de catalanes i catalans als despatxos de Madrid ni de Barcelona. Deia un il·lustre socialista, ben reivindicat pel teu partit, Rafael Campalans, que “Mentre Catalunya no hagi assolit la seva plena llibertat cultural i política, els homes liberals d'aquí haurem d´alçar un puny cap a fora contra els opressors del nostre poble, i haurem d'alçar un altre puny, dins de casa, contra els opressors de les nostres consciències. Quan Catalunya sigui políticament lliure, lliures tindrem les dues mans per a lluitar per l'emancipació espiritual i social del nostre poble amb les forces reaccionàries”. Alguns precisament fa temps que posem en pràctica la lluita que combina l’eix social i el nacional, és a dir la defensa dels drets de les classes populars catalanes alhora que l’autodeterminació del nostre poble com ja defensaren Campalans o Nin als anys 30 del segle passat. Una tradició de la qual el projecte del socialisme espanyol que representes, Teresa, s’ha anat allunyant cada vegada més. No podem blanquejar la vostra proposta que nega permanentment els drets del poble de Catalunya. Sempre que heu pogut escollir, heu triat defensar el règim del 78, la centralitat de l’Estat i la monarquia borbònica imposada pel General Franco. Us heu posat al costat de les elits empresarials, catalanes i espanyoles, perquè puguin mantenir els seus negocis encara que sigui a canvi de negar drets fonamentals."