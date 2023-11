La CUP Nord Oriental reivindica la pressió exercida per a l’adaptació de l’estació de Camallera en rebre nous terminis per part d’Adif

La formació independentista ha impulsat mocions per instar l’entitat a complir els terminis anunciats per a l’aturada de trens de mitjana distància, segons els quals l’obra hauria d’estar acabada el 2024, així com per demanar suport al Govern

L’adaptació de l’estació de Camallera per a l’aturada de trens de mitjana distància, vinculada al compromís del govern català a una nova línia d’autobús entre aquesta població i l’Escala, és una demanda del territori que es remunta com a mínim una dècada enrere i que des de 2020 compta amb el compromís d’Adif per executar-la. L’actuació beneficiarà una àrea d’uns 25.000 habitants i serà un avenç considerable en termes de mobilitat i d’impacte climàtic. Les mocions han estat aprovades per la Diputació de Girona i els municipis de Viladamat i l’Escala. També va ser debatuda a Ventalló (on la majoria de govern va votar-hi en contra) i es tractarà en el proper ple del Consell Comarcal de l’Alt l’Empordà.

Segons el que l’entitat responsable havia anunciat i per complir amb el termini d’execució previst, les obres ja s’haurien d’haver iniciat durant el present trimestre. Amb una comunicació a l’Ajuntament de Viladamat (CUP) arran de la moció, però, Adif informa que per aquest trimestre preveu l’aprovació tècnica del projecte i, per al primer de 2024, la seva licitació. Per a la formació independentista es tracta de la confirmació d’un retard considerable, fet pel qual reivindiquen la necessitat que les institucions continuïn pressionant conjuntament perquè l’obra s’executi amb la màxima celeritat possible i la comarca pugui disposar dels nous serveis com abans millor.

La CUP considera que, en l’actual context d’emergència climàtica i de necessitat d’una transició ecosocial real, la desconnexió ferroviària de molts dels principals nuclis urbans de les comarques gironines, axí com la deficient adaptació de l’infraestructura existent, són mancances greus que cal esmenar ràpidament per avançar cap a un model de mobilitat de baixes emissions.