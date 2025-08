STOPAGROPARC

El jutge acorda suspendre l'inici de les obres de l'Agroparc per protegir les àligues de Gelida

Des de la Plataforma StopAgroparc es valora aquesta decisió com un pas fonamental per a la protecció d'una espècie emblemàtica i vulnerable arrelada al nostre territori. Aquesta decisió permet avançar en la resolució dels contenciosos contra l'aprovació de l’Agroparc, sense que es produeixen destrosses irreversibles en aquest espai natural.

Recordem que, a més a més, l’Agroparc tindria un impacte insostenible sobre l'aigua, el paisatge, la connectivitat ecològica, i la mobilitat i infraestructures viàries entre d'altres. Els projectes s'han d'adaptar al territori, no el territori als projectes.

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 03 de Barcelona ha estimat la mesura cautelar sol·licitada per l'. Aquesta decisió comporta la suspensió de l’inici de les obres del projecte Agroparc que l’empresa Ametller Origen (UNPASMES, SL) tenia previst pel setembre.Naturalistes de Gelida va sol·licitar aquesta mesura cautelar per tal de, una espècie catalogada en perill d'extinció. La preocupació principal radicava en el risc que l'execució d'actuacions urbanístiques previstes dins l’àrea crítica del seu hàbitat, especialment moviments de terra massius, pogués comprometre irreversiblement la supervivència de les àguilesL’Auto judicial es fonamenta en l’especial protecció constitucional que mereixen les espècies catalogades en perill d'extinció i en la irreversibilitat dels potencials danys ambientals dins del seu hàbitat crític, tenint en compte l'extraordinari volum de moviments de terra previstos per a la urbanització del sector de Can Juncoses, situat dins l'àrea de major sensibilitat de les àligues. Per tot això la resolució del jutjat aconsella l'aplicació del principi jurisprudencial de precaució i cautela en l'àmbit del medi ambient.en el vigent POUM de Gelida.