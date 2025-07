Trens o avions?

Què es podria fer amb els 3.200 milions de l’aeroport? Manel Riu ho analitza a Crític

L’article de Manel Riu a Crític recull les propostes de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura per invertir els 3.200 milions d’euros destinats a l’ampliació de l’aeroport del Prat en una alternativa ferroviària descentralitzada i ecològica.

Amb una inversió de només 2.000 milions, es podrien construir sis línies de tren-tram a les comarques gironines, el Bages, el Berguedà, les Terres de l’Ebre i el Pirineu (amb connexió fins a Andorra i Alp), així com acabar el TramCamp al Camp de Tarragona.

A més, amb inversions relativament modestes, es podrien fer millores estratègiques a Rodalies: un nou túnel sota Montcada (149 M €) que permetria fer Barcelona–Sabadell en 20 minuts i el doblament de la línia R3 fins a Vic (210 M €).

Tot i que la Generalitat calcula costos més elevats (fins a 2.114 M € per a les línies de Girona, per exemple), Pau Noy, portaveu de la Fundació, denuncia que s’inflen els pressupostos per frenar aquests projectes. Encara amb els càlculs més pessimistes, quatre línies ferroviàries serien més barates que l’ampliació de l’aeroport.

L’article també repassa projectes de gran abast com la línia orbital (Vilanova–Mataró per l’interior) o l’eix ferroviari transversal (Lleida–Girona), i defensa la construcció d’un quart túnel a Barcelona per evitar que la ciutat continuï sent el coll d’ampolla del sistema ferroviari català.

Una altra proposta destacada és la recuperació dels trens nocturns internacionals, com la connexió Barcelona–Amsterdam, com a alternativa real als vols curts.

Consulta l'article complet a Trens o avions? – Manel Riu