La regulació dels lloguers funciona, però els colivings i temporals apugen els lloguers i desvien l’oferta​

Ahir es van fer públiques les dades oficials del preu del lloguer del primer trimestre del 2025. Les xifres són clares: la regulació dels lloguers fa baixar els preus allà on s’aplica. El preu mitjà del lloguer de durada habitual a Barcelona ha passat de 1.193 € el primer trimestre del 2024 a 1.087 € aquest 2025, una caiguda del 8,9%. A Catalunya, la baixada és del 4,9%, situant-se ara en 828,23 €.

Aquesta davallada és especialment significativa perquè fa un any, en el primer trimestre del 2024, la regulació encara no estava en vigor. És una prova contundent: quan s’aplica, la regulació serveix per contenir els preus. Tanmateix, aquestes dades ofereixen una visió esbiaixada de la realitat.

Els lloguers temporals i els colivings rebenten les estadístiques

Els lloguers temporals i colivings s’han disparat un 52% interanual a Barcelona, segons ha reconegut la mateixa consellera Paneque. Aquesta fuita massiva d’habitatge cap a fórmules no regulades és la resposta del mercat per esquivar els topalls, i està tenint conseqüències devastadores.

Segons dades de l’Incasòl a les quals ha tingut accés el Sindicat, només durant el 2024, el 21% dels nous contractes a Barcelona van ser temporals o colivings. A Catalunya, la xifra és del 10,8%. En ciutats universitàries com Cerdanyola del Vallès, arriben fins al 27%; o el 18% a Vic. També són significatius en capitals com Girona i Tarragona on signifiquen un 20 i un 16,5% respectivament.

Aquestes fórmules, sovint fraudulentes, són la porta d’entrada als abusos immobiliaris (cobrament d'honoraris, despeses extres i menys garanties) i als desnonaments silenciosos. Els centenars de veïnes dels blocs de Sant Agustí, Meridiana o els 7 blocs de Vandor són només alguns exemples de com es fan servir aquests contractes per expulsar llogateres protegides per la regulació.

Els lloguers van pujar un 3,8% a Barcelona al 2024 per culpa dels lloguers temporals

A més, el fet que les estadístiques oficials no incorporin els preus dels lloguers temporals i colivings, genera un biaix preocupant en la lectura dels preus reals del lloguer.

Tal com s’ha pogut comprovar, el quart trimestre del 2024, si només es compten els lloguers ordinaris, els preus baixaven interanualment un 2,9% a Barcelona i un 2,5% a Catalunya. Però si s’hi afegeixen els temporals i colivings, els preus a Barcelona pugen un 1,1% i a Catalunya es mantenen.

Si prenem el preu mitjà del 2024, veiem que, sense comptar temporals i colivings, els lloguers pujaven un 0,7% a Barcelona i un 0,1% a Catalunya. Però si s’hi incorporen aquests contractes, l’increment real és del 3,8% a Barcelona i del 2,3% a Catalunya.

Els lloguers temporals i d’habitacions són, avui, la principal escletxa per burlar la regulació de preus.

Actualment, hi ha iniciatives legislatives en tràmit tant al Parlament com al Congrés per acabar amb aquesta trampa i aplicar topalls també als temporals i colivings. És urgent que aquestes mesures s’aprovin i s’apliquin ja per aturar l’escalada d’expulsions i garantir el dret a l’habitatge.