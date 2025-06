Municipals

La CUP fixa com a prioritats la defensa de la llengua i el dret a l'habitatge en el camí cap a les municipals del 2027

Actualment, l’organització treballa per consolidar la seva presència arreu del territori de cara a les eleccions del 2027, tant en les zones urbanes com en les zones rurals i anuncien que preveuen escollir els caps de llista de les ciutats principals abans d’acabar el 2025.

La CUP fixa com a prioritats la defensa de la llengua i el dret a l'habitatge en el camí cap a les municipals del 2027

La CUP ha presentat aquest diumenge a Capellades, davant de centenars de persones, la seva aposta renovada emmarcada en la campanya Construïm el país. Després d’un procés de re?exió estratègica, l’organització inicia una nova etapa política caracteritzada per l’actualització del discurs i de la línia estètica. «Avui obrim una etapa amb una CUP actualitzada, valenta i esmolada. Una etapa en la qual la CUP sortim a dir alt i clar que el futur no està escrit, però el començarem a escriure nosaltres», ha declarat la portaveu Su Moreno.

Sense renunciar a les seves arrels, la formació s’actualitza per afrontar els reptes socials, econòmics i nacionals del conjunt dels Països Catalans. Aquesta nova etapa s’inicia amb una imatge renovada— en què destaca la nova versió del logotip—, amb l’horitzó posat a les eleccions municipals del 2027 i amb la voluntat d’explicar-se amb més claredat. En aquest sentit, l'organització situa com a qüestions centrals de la seva acció política, la defensa de la llengua catalana, el dret a l’habitatge, o la construcció d’un model econòmic per al conjunt del país.

«Hem de deixar de ser un país de porcs i turistes. Ens han trinxat el país i en el context actual, de desafecció i falsa normalitat, l’única alternativa és la CUP», ha a?rmat Non Casadevall, secretari general de l’organització. I ha afegit: «No tenim por de parlar d’indústria, de llocs de treball, ni d’entomar el repte de la producció energètica ni de la producció alimentària».

Casadevall ha subratllat que aquesta nova etapa que s’inicia és clarament propositiva:

«Som els del sí a la vaga de lloguers dels pisos de la Caixa, els del sí a una indústria que generi feina i produeixi allò que necessitem, els del sí a un transport públic de qualitat».

Horitzó a les municipals del 2027

La CUP encara les eleccions municipals del 2027 amb màxima prioritat i així ho ha fet saber a la presentació de la campanya que acompanyarà l’acció política de l’organització ?ns als comicis. La formació vol construir un país «sense territoris de primera i de segona, on tothom pugui viure dignament al seu poble o ciutat, amb feina, habitatge i serveis públics garantits», ha a?rmat Lakshmi Roset, regidora a l’Ajuntament de Moià. En aquest sentit, es plantegen alternatives a la dependència del turisme, a la concentració industrial o a la precarització laboral de certs territoris, amb una aposta clara per la diversi?cació econòmica i la plani?cació democràtica de l’economia.

Actualment, l’organització treballa per consolidar la seva presència arreu del territori de cara a les eleccions del 2027, tant en les zones urbanes com en les zones rurals i anuncien que preveuen escollir els caps de llista de les ciutats principals abans d’acabar el 2025.