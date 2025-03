Consulta

Decidim!: "El poble valencià s’alça en defensa de la llengua"

Els resultats preliminars de la consulta sobre la llengua base a les escoles han deixat un missatge clar: el poble valencià aposta de manera contundent pel valencià com a llengua vehicular a l'ensenyament. Aquesta victòria és el fruit d'una mobilització imparable del poble valencià en defensa del seu patrimoni cultural i lingüístic, demostrant que, siga nouvingut o castellanoparlant, el valencià és la llengua de tot el poble.

Malgrat aquest triomf, des de Decidim alerten que "no es pot caure en l'eufòria. La coneguda com a Llei Rovira suposa un atac del PP i VOX directe al valencià i a la seua presència a l'escola. Aquesta normativa, que introdueix el castellà des d'infantil, discrimina l'ensenyament en valencià amb un sistema de percentatges injust: si una família tria el valencià, l'alumnat només rebrà un 60% de l'ensenyament en la nostra llengua, mentre que si tria el castellà, aquest percentatge s'eleva fins al 80%. Atacar el valencià, és l'eina per a continuar afeblint la nostra consciència com a poble per a continuar amb l'espoli al que estem sotmesos".

Decidim – Plataforma pel dret a Decidir del País Valencià també denuncia amb fermesa que aquest nefast sistema de percentatges és hereu de la política lingüística erràtica i tèbia del govern del Botànic. Mai s'hagueren atrevit a aplicar aquest model en el sistema d'ensenyament per línies. "La Llei Rovira no només desprotegeix el valencià, sinó que vulnera el dret de l'alumnat a rebre una educació en la llengua pròpia del territori".

Des de Decidim fan una crida a continuar lluitant, a denunciar aquesta llei injusta i a practicar la insubmissió en defensa del valencià.

Punntualitza la Plataforma que "La mobilització del poble ha demostrat que som capaces de fer front als atacs contra la nostra llengua, però la lluita no acaba ací. Ara més que mai, cal defensar l'escola en valencià com a eina de cohesió social i de garantia dels drets lingüístics de tota la ciutadania".