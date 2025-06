LLUITA INSTITUCIONAL

El Parlament aprova, a instància de la CUP, ampliar els estudis de l’INS Narcís Xifra

Es frena la conversió total del centre i es garanteix que el batxillerat continuï a l’institut Narcís Xifra de Girona

Els últims anys el centre ha estat marcat per la reducció d’estudis, especialment la supressió progressiva de l’ESO fins a la seva desaparició. Les protestes i gestions de la comunitat educativa, veïnals i de l’Ajuntament per salvaguardar el centre ha servit per garantir que no es toqui el batxillerat i que s’incorporin els estudis de batxillerat en doble titulació amb ensenyaments esportius.

El conflicte va començar fa tres anys, quan el Departament va decidir treure l’ESO i el Batxillerat de l’Institut Narcís Xifra per convertir-lo exclusivament en un centre de FP integrada. Després de molta mobilització al barri i les famílies amb el suport del claustre i l’Ajuntament de Girona van blindar el batxillerat.

De manera sorprenent, a principis d’aquest curs, el govern va anunciar que incomplia l’acord i també suprimia els estudis de batxillerat de l'Institut. Novament la mobilització del barri, de l’Ajuntament i partits com la CUP, van aconseguir frenar la decisió i garantir que el batxillerat es quedi a l’institut Narcís Xifra.

Avui, a la comissió d’Educació i Formació Professional del Parlament s’ha aprovat, per unanimitat, una proposta de resolució de la CUP per a la implantació de dues modalitats de batxillerat a l’INS Narcís Xifra i Masmitjà, de la ciutat de Girona, a partir del curs vinent. Com explica el diputat cupaire Dani Cornellà, la situació del centre havia estat marcada per una reducció d’estudis (pèrdua de l’ESO) que també conduïa a limitar l’educació postobligatòria a la Formació Professional. La mobilització educativa (professionals i famílies), veïnal i de l’Ajuntament, així com una altra proposta al Parlament de la CUP el desembre passat, han permès reconduir el futur de l’institut, garantint el batxillerat a l’Institut. Cornellà ha destacat que “el Narcís Xifra és un element clau per als barris de Pont Major i Pedret i per garantir-hi una educació de proximitat”.

Concretament, la proposta estableix la implantació de Batxillerat en doble titulació amb ensenyaments esportius, així com el Batxillerat General, mantenint les dues modalitats que ja s’hi cursen (de Ciències i Tecnologia i Humanitats i Ciències Socials). Igualment i per garantir la bona rebuda i l’alta demanda de places, la CUP ha proposat i aprovat demanar al govern, dotar el centre de les places suficients al batxillerat en doble titulació amb ensenyaments esportius, obrint una segona línia. Cornellà ha celebrat els avenços aconseguits i, alhora, ha tornat a remarcar els perjudicis que suposa per als alumnes i aquests barris gironins el fet que els joves s’hagin de desplaçar al centre de Girona per cursar l’ESO.