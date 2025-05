Català

La Intersindical dona suport al Pacte Nacional per la Llengua però en vigilarà l'aplicació

La Intersindical ha acordat donar suport al Pacte Nacional per la Llengua, ja que posa la llengua catalana com a prioritat de país i considera que el consens en un àmbit que és la columna vertebral dels Països Catalans és cabdal per a fer passes que n’aturin el deteriorament alarmant i la pèrdua d’ús social.

La Intersindical considera que la diagnosi sobre la situació de la llengua catalana que fa el Pacte és encertada i entén que les polítiques públiques que se’n derivaran seran realment transversals i efectives.

És per això que La Intersindical restarà amatent a la implementació del Pacte en tots els sectors en els quals es preveu actuar, especialment pel que fa al món del treball, en el qual la situació ha empitjorat els darrers anys. La Intersindical considera que la dotació pressupostària per abordar la normalització del català a la feina no és suficient però ha de servir perquè totes les parts implicades (administracions, sindicats i patronals) es comprometin a fer el possible perquè el català esdevingui la llengua vehicular al món laboral.

En aquest sentit, La Intersindical espera que patronals i sindicats estatals actuïn amb responsabilitat i deixin de considerar el català una simple declaració d’intencions. La Intersindical defensa la inclusió de la llengua dins de la Negociació Col·lectiva per tal que sigui plenament vehicular a la feina, amb cursos gratuïts dins de l’horari laboral i relacions, comunicacions interprofessionals i materials habituals en català.

La Intersindical desitjaria una ambició major en les mesures per tal d’assolir-ne un compliment efectiu, i és per això que anuncia que en farà un seguiment d'allò més exhaustiu.

Per últim, La Intersindical fa una crida al conjunt de la classe treballadora de Catalunya i de la resta dels Països Catalans a defensar sense complexos el dret a viure plenament en català a la feina, al carrer i a tot arreu.