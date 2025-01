Ecologistes en Acció

Impacte dels habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona

A Barcelona, el desnonament de la Casa Orsola, previst pel 31 de gener, és un exemple paradigmàtic del que denuncia l’organització ecologista i de la lluita de l’última dècada del moviment de l’habitatge: l’abús de lloguers temporals i l’especulació immobiliària que expulsa les veïnes per saltar-se la regulació de preus.

Ecologistes en Acció ha publicat un informe que alerta sobre l’impacte de la proliferació d’habitatges d’ús turístic (VUT) arreu de l’estat espanyol, com ja vam informar i vam destarcar, el cas del País Valencià. Ara destaquem l'impacte dels habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona

Segons l’informe, la concentració de VUT en districtes com Ciutat Vella i l’Eixample de Barcelona assoleix el 57,7% del total de la ciutat, tot provocant un increment del preu del lloguer de fins al 12,6% en casos com el de Ciutat Vella. Aquesta tendència gentrifica els espais residencials, desplaça les famílies residents i debilita el teixit social i comercial local. Els barris afectats veuen com els comerços de proximitat desapareixen per donar pas a botigues de souvenirs i cafeteries enfocades al turisme.

Regulació de lloguers: una eina imprescindible

Des del passat 16 de març de 2024, la Generalitat de Catalunya ha declarat 140 municipis com a zones de mercat residencial tensat. En aquestes zones, els lloguers estan regulats per garantir l’accés a habitatge assequible.

El Sindicat de Llogateres ha preparat una guia per ajudar a entendre les implicacions d’aquesta nova normativa. A la guia expliquen com es pot conèixer el preu màxim del lloguer i descobrir informació sobre el propi habitatge que permeti les persones demanar una baixada de la renda. Algunes preguntes importants són: si l’habitatge està en una zona de mercat residencial tensat; quin preu marca l’índex de preus del lloguer; si l’arrendador és un gran tenidor; si l’habitatge ha estat llogat abans.

Casa Orsola: un exemple de resistència col·lectiva

Aquestes setmanes, les veïnes de la Casa Orsola, a l’Esquerra de l’Eixample de Barcelona, s’enfronten al primer desnonament, programat per al pròxim 31 de gener després de tres anys de lluita contra els lloguers temporals. Aquesta comunitat de veïnes ha resistit les pressions del fons d’inversió Lioness Inversiones, que pretén convertir els seus habitatges en lloguers turístics.

El cas de la Casa Orsola és un exemple paradigmàtic del que denuncia l’informe d’Ecologistes en Acció i de la lluita de l’última dècada del moviment de l’habitatge a ciutats com Barcelona: l’abús de lloguers temporals i l’especulació immobiliària que expulsa les veïnes per a poder saltar-se la regulació de preus.

Davant aquesta situació, des del moviment ecologista, fem una crida a les veïnes i als col·lectius per sumar-se a la defensa de la Casa Orsola i plantar cara a l’especulació, perquè la crisi de l’habitatge i l’ecològica són dues de les facetes d’una crisi sistèmica profunda que ha declarat la guerra a la vida. El 31 de gener, sortim al carrer per aturar el desnonament i continuar la lluita per un habitatge i una vida digna per a tothom. Perquè defensar la Casa Orsola és defensar també la transició ecosocial justa.

II Congrés d’Habitatge de Catalunya

El II Congrés d’Habitatge de Catalunya, que se celebrarà el 8 i 9 de febrer de 2025 a Granollers, també apel·la els moviments ecologistes, que ens fem ressò d’aquest espai de trobada que agrupa gran part dels col·lectius d’habitatge autònoms de tot el territori català -sindicats, PAHs i col·lectius del moviment per l’habitatge català- amb l’objectiu d’organitzar-se amb caràcter confederal i agrupar-se per tenir més coordinació.