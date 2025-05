Pressuposts de 2025

L’STEI considera inadmissible que el català sigui el preu per als Pressuposts de 2025

L’STEI rebutja de manera frontal el contingut de l’Acord entre el Grup Parlamentari Vox i el del Partit Popular i denuncia que el preu que el Partit Popular està disposat a pagar a l’extrema dreta és la llengua pròpia del país, el català.

El sindicat considera que aquestes mesures poden ser molt més lesives que en temps de José Ramón Bauzà, ja que la situació sociolingüística de les Illes ha canviat molt durant aquests darrers anys i per part de les Administracions s’ha fet una feina poc efectiva i valenta.

Les propostes que recull l’Acord, com la vehicularitat del castellà en l’ensenyament i les modificacions del model lingüístic escolar recollit a la Llei d’educació de les Illes Balears, afecten tant la Llei de normalització lingüística com el Decret de mínims, per molt que la presidenta Prohens digui que aquesta normativa no es veu afectada.

L’STEI lamenta profundament que el Partit Popular cedeixi a les obsessions de Vox, un partit que té un full de ruta molt marcat en contra del català a les Illes i de la seva normalització establerta a les lleis.

Amb les mesures pactades avui ataquen el cor de la Llei de normalització amb una agressió sense precedents a dos objectius de la Llei en què el català encara té presència: l’ús progressiu i normal en l’àmbit oficial i administratiu, així com també el coneixement com a llengua vehicular en l’ensenyament.

L’STEI lluitarà amb totes les eines a l’abast en contra d’aquest nou atac al català, a la convivència i al respecte de la diversitat cultural i lingüística. També fa una crida a la ciutadania perquè des del civisme i la resistència faci front a aquest Acord vergonyós i vergonyant contra la llengua del país.