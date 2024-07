LLUITA INSTITUCIONAL

IPS-CUP anuncia l’impuls d’una consulta sobre habitatge a Salt

Aquesta darrera setmana IPS-CUP ha reunit a la militància per a fer el balanç d’aquest primer curs polític. Arran de les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 els partits de govern de l’anterior mandat (ERC i Junts) van perdre la majoria absoluta. L’aritmètica dels resultats permetia diverses opcions i no totes en la lògica de governs independentistes i “progressistes”. Com a IPS-CUP l’aposta ha estat sempre prioritzar el pacte amb les forces progressistes i independentistes que permetin desenvolupar una acció política que sigui coherent amb el seu projecte col·lectiu. En aquest sentit l’any passat es va arribar a una sèrie d’acords per a la investidura i la governabilitat. A la trobada amb la militància s’han compartit els progressos dels acords centrant-se en: la reducció dels costos de govern, el dret a l’aigua, el punt roig i negre, la defensa activa del català, el nou protocol d’actuació policial, la creació d’espais veïnals i l’acció climàtica.



Després de la valoració dels acords des d’IPS-CUP s’ha anunciat una nova iniciativa: l’impuls d’una consulta sobre habitatge a Salt. El plantejament de la campanya es tocar tres problemàtiques molt esteses arreu del país: 1) el preu excessiu del lloguer i la insuficiència de l’actual regulació d’aquest mercat; 2) les dinàmiques gentrificadores que ha provocat la proliferació de l’ús turístic de l’habitatge; 3) la creixent concentració de l’habitatge en mans de fons voltors, i els seus corol·laris, com són els habitatges buits o la primacia de l’ús especulatiu dels immobles, en detriment del seu ús natural. A la tardor s’anunciaran els avenços en relació a aquesta proposta.



L’acte de tancament del curs polític va acabar amb un sopar popular.