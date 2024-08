lluita institucional

IPS-CUP critica el pèssim desplegament de les obres d’inici del BRCAT al seu pas per Salt

IPS-CUP sempre ha defensat la necessitat de millora de la mobilitat entre Salt, Girona i la resta de municipis de l’àrea urbana. Aquesta possibilitat de millora entre Salt i Girona via BRCAT hauria de ser d’entrada una bona notícia. El cas és, però, que des que es va fer públic aquest projecte el 15 de juliol de 2021 el grup d’IPS-CUP ha estat sempre molt crític. Tant en el

projecte en si com amb el seu procés d’implementació.

Des de l’anterior mandat ja es van criticar diverses qüestions relacionades amb aquest projecte: l'absència d’un estudi de mobilitat general a l’Àrea metropolitana de Girona (AMG), la falta de visió metropolitana, la poca o nul·la participació dels veïns en aquest projecte (amb l’excusa que “és un projecte de la Generalitat”), l’absència de referències a la construcció del nou Campus de Salut on s’ubicarà l’Hospital Josep Trueta, l’absència de propostes innovadores al projecte (proposant idees i propostes que s’ajustin a les necessitats reals dels veïns) i un llarg etcètera d’arguments.

Les obres del BRCAT es van iniciar de pressa i corrents en plena Festa Major de Salt. Les operacions de desplegament dels nous vials temporals de circulació es van fer amb absència més que notable d’informació clara i visible tant per als conductors de vehicles com als vianants (senyals nocturns escassos i absència de cartelleria per als vianants que van produir en

diversos casos situacions de risc, etc.) En pocs dies es van anar succeint diversos despropòsits. I el darrer despropòsit ha estat la tala de diversos exemplars de til·ler i plàtan del Passeig Països Catalans. En plena onada de calor i, altre cop, amb nul·la informació als veïns i als comerciants del Mercat de Salt.

IPS-CUP demana a l’equip de govern de Salt (ERC+Junts) que es pronuncï i valori el desplegament de les obres del BRCAT a Salt. En especial, la tala dels til·lers i els plàtans del Passeig Països Catalans que ha causat un gran impacte entre els veïns. IPS-CUP demana també que l’equip de govern millori urgentment la comunicació d’aquesta obra i la convocatòria urgent d’una taula de mobilitat (que fa mesos que no es convoca) monotemàtica sobre el BRCAT. n “model desenvolupista