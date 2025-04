Les entitats veïnals de Girona reclamem accions urgents contra el soroll excessiu dels vehicles

Les entitats veïnals de Girona reclamem accions urgents contra el soroll excessiu dels vehicles en un comunicat que tot seguit reproduïm:



Mitjançant aquest escrit, les entitats signants manifestem la nostra profunda preocupació per l’increment constant del soroll excessiu provocat per determinats vehicles que circulen per la nostra ciutat, especialment aquells que han estat modificats il·legalment per emetre un volum sonor desmesurat. Aquesta situació afecta greument la convivència, la salut pública i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, vulnera el dret fonamental a un entorn urbà saludable.



Aquest tipus de pràctiques no només constitueixen una mostra d’incivisme, sinó que també representen un incompliment flagrant de la normativa vigent en matèria de trànsit i emissions acústiques. Segons la legislació, aquestes infraccions han de ser detectades i sancionades de manera efectiva, atès que contribueixen a la contaminació acústica i generen greus molèsties a la ciutadania.



És absolutament inadmissible que la ciutadania hagi de suportar aquests perjudicis per la manca de control i sanció sobre aquests comportaments. L’Administració té el deure de garantir el compliment de la normativa i protegir els ciutadans dels efectes perjudicials del soroll excessiu. La inacció o la manca de mesures contundents només perpetuen aquesta problemàtica, especialment en zones residencials on l’impacte acústic és més notori i les conseqüències més greus.



Per aquest motiu, exigim a l’Ajuntament que assumeixi les seves responsabilitats i adopti, amb caràcter immediat, mesures eficaces per posar fi a aquesta situació.

En concret, requerim:

1. Intensificar els controls sobre els vehicles que incompleixen la normativa acústica, mitjançant l’ús de sonòmetres i la col·laboració amb els cossos de seguretat competents.



2. Aplicar el règim sancionador de forma estricta, sense excepcions ni dilacions, per garantir que els infractors assumeixin les conseqüències del seu comportament.



3. Incrementar la vigilància en els punts crítics on aquest problema és més recurrent, amb controls aleatoris i permanents per dissuadir la reincidència.



No demanem campanyes de conscienciació ni accions de sensibilització, ja que han demostrat ser ineficaces amb aquest tipus de conductes incíviques.

El que exigim és l’aplicació rigorosa de la normativa i la imposició de sancions que garanteixin el compliment de la llei.



Per tot l’exposat, sol·licitem una resposta per escrit en què es detallin les accions que l’Ajuntament es compromet a implementar i el termini en què es duran a terme. En cas de no obtenir una resposta satisfactòria, ens reservem el dret d’emprendre les accions legals o administratives oportunes per garantir el compliment de la normativa i la protecció dels drets de la ciutadania.



Llistat d’Associacions de Veïns i Veïnes signants:

• Coordinadora d'Associacions Veïnals de Girona

• Federació d'Associació de Veïns de Girona

• Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell Girona

• Associació de Veïns i Veïnes de Can Gibert del Pla

• Associació de Veïns de Domeny, Pla de Domeny i Taialà

• Associació de Veïns i Veïnes de l'Eixample

• Associació de Veïns El Mercadal

• Associació de Veïns Mas Jardí

• Associació de Veïns de Montilivi

• Associació de Veïns de Montjuïc

• Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta

• Associació de Veïns de Pedret

• Associació de Veïns de Pla de Palau - Sant Pau

• Associació de Veïns de Pont Major

• Associació de Veïns Puig - Vistós

• Associació de Veïns de Sant Narcís

• Associació de Veïnes i veïns de Sta. Eugènia de Ter

• Associació de Veïns Vall de Sant Daniel

• Associació de Veïns Vista Alegre – Carme