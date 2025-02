L’Associació de Veïns Pont Major de Girona presenta el segon número de la revista «Som del Pont»

L'Associació de Veïns de Pont Major ha emès un comincat que tot seguit reproduïm:



"L’AV Pont Major es complau a anunciar el llançament del segon número de la revista «Som del Pont». Després de la bona acollida del primer número, publicat a mitjans de l'any passat, aquesta nova edició arriba carregada de continguts d'interès per als veïns i veïnes del barri i incorpora dues noves seccions, que enriqueixen encara més l’oferta informativa de la publicació. «Som del Pont» és una revista amb una periodicitat semestral, amb dos números l'any: un a principis d'any i un altre a mitjans d'any, coincidint amb la Festa Major del barri.



Aquest segon número dedica una atenció especial al tema dels residus, en previsió del nou sistema de recollida que s'implementarà properament al barri. Inclou un article del regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, i un altre sobre la manifestació veïnal de desembre passat amb el lema “El Pont Major no és un abocador!”.



La publicació també continua donant veu als equipaments i entitats del barri i contribueix a preservar la memòria col·lectiva amb la secció «Retalls d'història», que en aquesta edició compta amb un article de Josep Maria Castanyer Darnés sobre l'església de la Pietat i un altre de Joan Pallàs Puigdomènech sobre el paper dels Salesians en la configuració del barri al llarg del segle XX. A més, inclou relats personals a «Vivències i records», amb testimonis de Josep Brugada Gutiérrez-Ravé i de Gemma Geis Carreras, vicealcaldessa de Girona i filla del barri.



Entre els continguts destacats, hi ha una entrevista a Miquel Resplandis Pineda, veí de Sarrià de Ter i resident del Pont Major durant més de trenta anys, que als seus 95 anys comparteix records del barri entre els anys trenta i seixanta del segle passat.



Pel que fa a les novetats, hi ha «Espai natura, una secció dedicada a posar en valor el patrimoni natural del barri, que s'estrena amb un article sobre els xiprers, i «Ironies il·lustrades», un espai per a l'humor gràfic a càrrec de l’artista Jaume Busquet i Roget, que aporta un toc d'humor, ironia i reflexió sobre temes d'actualitat del barri.



La presentació d'aquest segon número tindrà lloc el dimarts 18 de febrer a les 19 h al Centre Cívic Pont Major de Girona. L'acte comptarà amb la participació de col·laboradors de la revista i inclourà una xerrada sobre els Salesians, un dels temes destacats d'aquest número.



L’esdeveniment és obert a tots els veïns i veïnes del barri, així com a qualsevol persona interessada en conèixer els continguts i les novetats d'aquesta edició. Us hi esperem".